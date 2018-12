Alte Gesundheitskarten werden ungültig

NEUMARKT - Elektronische Gesundheitskarten (eGK) der ersten Generation verlieren im Januar ihre Gültigkeit und werden in den Arztpraxen abgewiesen.

Daher sollten Patienten vor einem Arztbesuch überprüfen, ob sie die aktuelle, zuletzt von ihrer Krankenkasse zugeschickte Karte der zweiten Generation zur Hand haben. "Alle unsere Versicherten haben diese Karten bereits per Post erhalten", so Jasmin Colga von der AOK in Neumarkt. Wer mehrere Gesundheitskarten zu Hause hat und sich nicht sicher ist, welche davon aktuell ist, kann sich an der Kennzeichnung oben rechts auf der Karte orientieren.

"Generation 1 Plus" betroffen

Die erste Generation der Gesundheitskarten verliert zum Jahreswechsel ihre Gültigkeit. © dpa



"Die neuen Versionen sind mit der Abkürzung G2 oder G2.1 gekennzeichnet, wenn die Karte dagegen den Aufdruck G1 trägt, kann sie ab Januar nicht mehr verwendet werden", so Jasmin Colga. Das gelte auch, wenn das aufgedruckte Ablaufdatum noch nicht erreicht ist. Ein Teil der alten G1-Gesundheitskarten hatte bereits im Oktober 2017 seine Gültigkeit verloren. Jetzt sind auch die Karten der sogenannten "Generation 1 Plus" betroffen. Sie tragen ebenfalls die Aufschrift G1. "Wenn Versicherte die neue Karte der zweiten Generation nicht mehr finden können, hilft ein Anruf bei der Krankenkasse weiter", rät Jasmin Colga.

