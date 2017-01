Alte Herren aus Rohr holen das Triple

Vier Spiele, vier Siege: DJK verteidigt bei Diözesan-Hallenmeisterschaft den Titel - vor 33 Minuten

FREYSTADT - Zum dritten Mal in Folge haben die AH-Fußballer der DJK SpVgg Rohr die DJK-Diözesan-Hallenmeisterschaft gewonnen.

Für die Ü32-Fußballer der DJK SpVgg Rohr war der Triumph in Schwabach nun schon der fünfte Turniersieg in Folge. © Foto: privat



In der Goldschläger-Halle in Schwabach startete der Turniersieger von 2015 und 2016 mit einem ungefährdeten 6:0-Sieg über die DJK Nürnberg-Eibach. Bernhard Gruner (2), Tobias Bauernfeind, Andreas Bayer, Stefan Dötsch und Daniel Großhauser waren die Torschützen.

Dötsch, Großhauser und Gruner trafen dann auch wieder beim folgenden 3:0 gegen Weinsfeld. In der dritten Begegnung gerieten die Rohrer Ü32-Herren gegen Gastgeber DJK Schwabach zweimal in Rückstand, gewannen aber dank Großhausers Freistoßhammers in der Schlussminute noch mit 3:2.

Der langjährige Kontrahent aus Mitteleschenbach war der letzte Prüfstein, der mit 3:2 aus dem Weg geräumt wurde. Damit schaffte die DJK Rohr das Triple. Die AH gewannen überdies auch die letzten beiden Freystädter Stadtmeister-Hallentitel der Senioren.

nn