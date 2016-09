Egal ob rustikale Traktoren, filigrane Zweiräder oder sportliche Flitzer: Bei der Oldtimerwallfahrt auf dem Maria-Hilf-Berg in Neumarkt wurden am Sonntag die Augen von Oldtimer-Fans ganz groß. Der Erlös der Veranstaltung wird an ein Weisenhaus und ein medizinisches Zentrum in Peru gespendet. © Hans von Draminski