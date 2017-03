Alten Gebäuden mit Respekt begegnen

NEUMARKT - Zum Auftakt der Vortragsreihe "Architektur & Baukultur" gab Almut Grüntuch-Ernst einen Einblick in ihr Schaffen und in die Philosophie ihres Architekturbüros, das sie 1991 mit ihrem Ehemann Armand Grüntuch gegründet hat.

„Transformationen“ hatte die Berliner Architektin Almut Grüntaler-Ernst ihren Werkbericht betitelt, den sie im Rahmen der Reihe „Architektur & Baukultur“ vortrug. © Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Architekturstudium im Schnellgang, Stipendiatin des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes, anschließende Tätigkeit in London, mit 25 eigenes Büro, Generalkommissarin des deutschen Beitrags zur 10. Architekturbiennale in Venedig, Mitglied der Kommission für Stadtgestaltung in München, Professur an der TU Braunschweig und – eine siebenköpfige Familie. Angesichts des Lebenslaufes von Almut Grüntuch-Ernst bleibt dem Betrachter erst einmal die Luft weg.

"Transformationen" lautete der Titel des Werkberichts. "Bauten sind Zeitzeugen mit einer eigenen, unwiederbringlichen Aura. Man sollte ihnen deshalb stets mit Respekt begegnen", sagte Grüntuch-Ernst.

Bestes Beispiel: Die Revitalisierung der ehemaligen Jüdischen Mädchenschule in Berlin. Den Klinkerbau hat Alexander Beer geschaffen, ein heute nahezu vergessener einstiger Großbaumeister. Entstanden in den späten 1920er-Jahren, stand der Komplex zunächst jahrelang leer, bevor der New Yorker Galerist Michael Fuchs den Charme des Gebäudes entdeckte.

Nun hieß es, die Bausubstanz in die Gegenwart zu übertragen und ihre Funktion neuen Aufgaben zuzuführen. "Wir haben den ursprünglichen Zustand des Gebäudes wieder hergestellt und seine Qualitäten freigelegt", sagt Almut Grüntuch-Ernst. Von den originalen Grundrissen von Verkehrsflächen, Klassenzimmern und Turnhalle bis hin zur authentischen Möblierung der Zimmer. In der Turnhalle hat ein Restaurant Platz gefunden und unter sowie auf dem Dach der persönliche Wohnbereich des Initiators.

Nicht nur Gebäude, auch Baulücken lassen sich transformieren, nur mit dem Unterschied, dass es dann keine Lücken mehr sind. Auf ein sechs Meter breites und 15 Meter tiefes Grundstück hat Almut Grüntuch-Ernst mit ihrem Team ein Stadthaus mit insgesamt sieben Ebenen gezaubert. Ebenerdig liegen Garage und Eingangsbereich, dann folgen zwei Wohnebenen. Oben befinden sich die privaten Bereiche, wobei das gesamte Bauwerk nahezu ohne Türen auskommt – eine versetzte Anordnung der Ebenen und der einzelnen Bereiche macht’s möglich.

