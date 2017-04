Altes Autohaus Kölbl wartet auf den Abriss

In der Nürnberger Straße baut die Firma Klebl den neuen Sitz des Landwirtschaftsamts - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der Drahtgitterzaun an der Nürnberger Straße zeigt es an: Bald schon beginnen die Bauarbeiten für den neuen Sitz des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Garagen, Werkstätten und Ausstellungsräume sind bereits leergeräumt, in einigen Tagen beginnt die Entkernung des Zweckbaus an der Nürnberger Straße. © Foto: De Geare

Garagen, Werkstätten und Ausstellungsräume sind bereits leergeräumt, in einigen Tagen beginnt die Entkernung des Zweckbaus an der Nürnberger Straße.

In einigen Tagen beginnt die Entkernung des ehemaligen Autohauses Kölbl. Der Abriss soll noch im Frühjahr stattfinden, sagt Gregor Frank, der bei der Firmengruppe Klebl als kaufmännischer Leiter für die Betreuung von "Bestandsimmobilien" zuständig ist.

Schon im kommenden Jahr 2018 soll das Verwaltungsgebäude mit einem Erd- und zwei Obergeschossen fertig gestellt sein. Dann ziehen dort sowohl die Mitarbeiter des Forstamts in der Kapuzinerstraße als auch des bisher im Landratsamt untergebrachten Landwirtschaftsamtes unter ein gemeinsames Dach.

