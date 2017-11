Altes WGG: Größter Abbruch in der Geschichte der Stadt Neumarkt

NEUMARKT - Es ist der bisher größte Abbruch eines einzelnen Gebäudes in der Geschichte Neumarkts: Das alte Domizil des Willibald-Gluck-Gymnasiums wird abgerissen; 1900 Tonnen Beton, 76 500 Kubikmeter Abbruchvolumen stehen auf der Agenda. Die Vorarbeiten laufen.

Die ersten Container sind schon befüllt mit Abbruch-Material. Foto: Andre De Geare



Das große Haus mit den orangen Fenstern: Das ist das alte WGG, Anfang der 70er Jahre erbaut. Als es stand, zog die fröhliche Schülerschar vom Oberen Tor an die Ringstraße. Große Klassenzimmer, wie sie sie zuvor nicht gekannt hatten, gab es hier, eine moderne Einrichtung und Ausrüstung. Auch wenn es schon beim Bezug durch das Dach an den Umkleiden der Turnhalle tropfte. Flachdach halt.

Angebaut, umgebaut, vergrößert: Das war das alte WGG, für die Schüler irgendwann auch eine Art Lebensgefühl zwischen Betonpfeilern und Ziegelwänden. Als dann irgendwann die Doppelglasscheiben in den schweren Glasfenstern begannen, blind zu werden, war es an der Zeit. Wobei das die kleinsten Mängel waren, aber halt sehr sichtbare. Die Dächer waren da schon mehrfach nachgedichtet worden. Neubau statt Sanierung, war bald klar.

Und damit der nun letzte Schritt: Abriss. Alleine von den Dimensionen wird es der größte sein in der Geschichte Neumarkts, alleine auch schon deswegen, weil es kein größeres Gebäude bisher gegeben hat. Nun existiert eines, größer als das WGG, der Neue Markt. Aber der ist erst zwei Jahre alt.

Innereien ausweiden

Im Moment sind Arbeiter dabei, die Innereien des Betonbunkers auszuweiden. Der Auftrag musste ob seines Volumens europaweit ausgeschrieben werden, 1,82 Millionen Euro sind veranschlagt. Die Arbeiter, in blauen Schutzanzügen mit Filter, werfen derzeit Blech und mehr aus den Fenstern des angebauten Fluchttreppenhauses in große Schrottcontainer.

Diese Arbeiten sollen nach Weihnachten erledigt sein, dann beginnt das Abknabbern des Hauptbaus. Dafür ist die Zeit bis Mitte Februar vorgesehen, bis März, April soll das alte Gebäude verschwunden sein. Denn dann soll schon, so möglich, der Neubau für das Ostendorfer-Gymnasium beginnen.

Statik trägt nicht

Weil die Statik nicht trägt, muss der Flur entlang der alten WGG-Turnhalle zur Mensa abgerissen werden, ebenso der Kraftraum, der an die WGG-Turnhalle angrenzt. An dieser Stelle wird die neue Bibliothek des OG entstehen, gleich neben der Mensa, die bleibt. Der Kreisjugendring, der bisher unter diesen Räumen untergekommen war, ist jetzt in Räumen über der Mensa beheimatet, wo er auch bleiben wird. Mit einem Vorteil: Die Einrichtung wird künftig barrierefrei erreichbar sein.

Das Abbruch-Material wird Kolonnen von Lastwägen füllen. Auch hier ist schon genau festgelegt, was passiert: Das alte Gebäude ist im Vorfeld schon beprobt worden, um zu wissen, was sich in ihm findet. Das Abbruchmaterial wird später ebenso noch einmal beprobt werden, denn ohne genaue Analyse ist keine Weiterverwendung oder Deponierung des Stoffes möglich.

Abbruchmaterial, das dann eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommt, wird wieder aufbereitet und weiter verarbeitet, zum Beispiel im Straßenbau. Ist das nicht möglich, muss es auf die Deponie. "Da wird jeder Haufen untersucht", heißt es dazu aus dem Landratsamt.

