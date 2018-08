Altstadt-Flohmarkt 2018 in Neumarkt: Ein heißes Ding

Händler waren mit Verkauf zufrieden - Wolken hielten Sonne außen vor - vor 49 Minuten

NEUMARKT - Altstadt-Flohmarkt am Oberen und Unteren Markt, Mädchen-Flohmarkt im Neuen Markt: Die Kombination machts, die tausende Besucher in die Stadt strömen ließ. Die Geschäfte liefen gut, war aller orten zu hören.

Morgenstund hat Gold im Mund: Die zuerst kamen, haben die besten Geschäfte gemacht, denn die Neumarkter und ihre Gäste aus dem Umland strömten schon früh am Morgen auf den Flohmarkt. Um der Hitze des Tages zu entgehen. Der hatte aber ein Einsehen und so blieb der Himmel weitgehend bewölkt. Was nichts daran änderte, dass es mehr als warm war.

Im Neuen Markt beim Mädchen-Flohmarkt waren es vor allem Textilien, die einen neuen Besitzer suchen. Die Organisatorinnen Nadine Dennerlohr und Julia Haßkarl freuten sich über 100 Tische, die besetzt waren; erstmals standen Tische auch in der Passage und die Rampe hinauf zum Unteren Tor. Ein tolles Bild und eine gelungene Verbindung zum Altstadtflohmarkt, der nur wenige Meter weiter begann.

Gab es beim Mädchenflohmarkt im Neuen Markt Kleidung ab Größe XS, war Mode am Markt weit weniger gefragt. Hier dominierten Gläser, Musik-CD, Bücher, Tischchen und Tische, Modellflugzeuge, Messer, Säbel, Modellautos, Besteck, und, und, und.

Und die Geschäfte liefen gut: Überall berichteten die Anbieter, viele Neumarkter waren darunter, dass sie ihre Waren gut an den Mann oder die Frau gebracht hätten. Auch beim Frauenbund brummte die Kasse: Die Damen sammeln bei ihren Mitgliedern ein, was nicht mehr gebraucht wird, und bringen es jedes Jahr unter Volk. Der Erlös geht für einen guten Zweck.

Mittendrin auch Siegfried Mathes: Der 66-Jährige sieht König Ludwig II zum Verwechseln ähnlich und ist aus seiner neuen Wahlheimat Waldmünchen mal wieder in seine Heimat gekommen: "Neumarkt, da hängt mein Herz dran", sagt er. Auch wenn er jetzt in Waldmünchen wohne. Seine Frau Elisabeth hat extra eine Freundin mitgebracht, "denn mit ihm komme ich ja nicht über den Markt", gesteht sie.

Denn Siegfried Mathes, der in den siebziger Jahren als der erste Antiquitäten-Händler in Neumarkt begann, ist nicht nur wegen der Trempelei hier, die er interessiert verfolgt, sonder vor allem, um alte Freunde und Bekannte zu treffen: Und das zieht sich über den Markt hinauf, wenn man mit jedem zweiten in einen kleinen Plausch versinkt. Das aber rein privat.