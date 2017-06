Altstadtfest-Nachlese: Von Schlagern und allerley Elixier

Buntes Altstadtfestprogramm sorgte für beste Unterhaltung und Abwechslung - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Feierlaune in der Neumarkter Altstadt, Ritterkämpfe im Stadtpark, ein Programm vom Frühschoppen bis zur After-Fest-Party in Kneipen und Discos: Drei Tage haben die Neumarkter und viele Gäste ausgelassen ihr Altstadtfest genossen.

Die Marktstraße wurde zur riesigen Flaniermeile. Vor allem am Samstagabend war fast kein Durchkommen mehr. © Fotos: Fritz Etzold



Auf den fünf Bühnen traten über 70 Musik- und Tanzgruppen auf und versetzten die gesamte Stadt in Feierlaune.

Dabei durften natürlich die Rock-Klassiker wie "Converted", aber auch leichter Jazz der "Alligators of Swing" oder der Circusverein Neumarkt mit seinen Artistik-Aufführungen nicht fehlen. Etwas ruhiger ging es bei Michael David zu: Der Harfenist präsentierte am Amtsgericht zusammen mit Andreas Fuß die Verschmelzung von seichten Harfentönen mit Percussion-Trommeln. Hier etwas Funk und Soul, Disco-Pop, Blasmusik und Heavy Metal: Das Musikprogramm bot wieder ganz viel Abwechslung.

Die süßen Crêpes gehören zum Altstadtfest unbedingt dazu.



Für die Verpflegung wurde an rund 100 Verkaufsständen in der Stadt gesorgt. Vom klassischen Hendl bis zu ausgefalleneren Sachen wie Sushi war alles vertreten, was das Feinschmecker-Herz begehrt. Besonders Liebhaber von Süßem waren bestens versorgt: Crêpes, Schokofrüchte zum Selbermachen, Eis und die spanische Süßigkeit "Churros", getunkt in Schokolade oder bestreut mit Zucker, erfreuten die Schleckermäuler.

Für Kulturfreunde war auch wieder einiges im Angebot, geöffnet hatten die Museen. Im Museum Lothar Fischer beschäftigt sich die Sonderausstellung mit dem Künstler Wilhelm Loth und zeigt dabei seinen Werdegang in über 40 Jahren Schaffenszeit. Im Stadtmuseum steht Neumarkt zur Zeit des Ersten Weltkrieges im Blick, wobei aktuell der Fokus auf den Kriegsgefangenenlagern liegt. Und im Reitstadel konnte man einen Blick auf die 40-jährige Geschichte des Kunstkreises Jura Neumarkt werfen.

Kampf und Muskelkraft

Am Samstag traten die Kartler wieder beim Schafkopf-Rennen an.



Auch in diesem Jahr fand wieder der Mittelaltermarkt im Stadtpark statt. Dort gab es Ritterkämpfe und Artistik-Shows zu sehen, dazu allerlei Leckereien wie Baumstriezel und selbstgemachten Mittelalterkuchen. Auch die Kleinen hatten ihren Spaß: Im Riesenrad oder dem Kettenkarussell ging es hoch her — und das natürlich alles handbetrieben, mit Kurbel und Muskelkraft.

Selbst auf Drachenjagd konnten die Nachwuchs-Ritter gehen: Am Schießstand wurde mit kleinen Armbrüsten auf die auf Holz gemalte Drachen angelegt.

Schauspiel-Schauplatz Stadtgraben: Kolping spielte Hans Sachs.



Die Gruppe "Invictus" führte mehrere Kämpfe mit verschiedenen Ritterwaffen vom normalen Schwert bis zu Langstielwaffen auf. Dabei erzählten sie den Zuschauern interessante historische Fakten zu den Waffen, zum Beispiel, wie sie in der Vergangenheit eingesetzt wurden und woher sie stammen. Obwohl die Waffen der Gruppe stumpf sind, sind die Show-Kämpfe dennoch keine Sache für Ungeübte. Man könne sich schnell Verletzungen zuziehen, egal, ob man nun mit oder ohne Rüstung kämpft. Eine Rüstung wiege dabei bis zu 50 Kilo, die Schwerter teilweise bis zu fünf Kilo.

Zum Weinderl gab’s in der Klostergasse die passende „Zugin“-Musik.



Nach dem Kampfe dann als Labsal Feentränke, Heldtrunk oder Honigbier an der Mittelalter-Bar oder im Elixier-Laden "Feinste Weine und allerley Elixiere" und verschiedene Absinth-Schnäpse.

Sammler kamen ebenfalls auf ihre Kosten: An vielen Verkaufsständen wurde mittelalterlicher Schmuck angeboten, Felsenringe, geflochtene Halsketten und Schnitzereien.

Toni Hertz erwies dem Deutschen Schlager seine Reverenz und stellte das neue Album „Eine Nacht im Hafen“ vor. © F.: Etzold



Untermalt wurde das Ganze von Auftritten verschiedener Artisten. So gab es eine Hochseiltänzerin oder Kontaktjonglage zu sehen. Für die musikalische Unterhaltung war die Mittelalterband Fabula mit Dudelsäcken und Trommeln zuständig.

Lizzy Aumeier zeigte sich bei ihrem Auftritt auf der Amtsgerichtsbühne heuer ziemlich politisch. © Foto: Fellner



Trotz der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen – so blockierten zwei Laster die Einfahrt in die Stadt am Oberen und Unteren Tor – zeigten sich die Neumarkter unbeeindruckt und bewiesen bei – bis auf den Regenguss am Freitag – bestem Wetter drei Tage lang Durchhaltevermögen und beste Feierlaune in der Altstadt.

TOBIAS EMMERLING