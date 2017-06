Altstadtfest sorgt für Sperrungen in Neumarkt

NEUMARKT - Wegen des Altstadtfestes vom 9. bis 11. Juni wird es bereits im Vorfeld zu Behinderungen und Sperrungen kommen. Im gesamten Bereich der Innenstadt müssen sich die Verkehrsteilnehmer deshalb auf geänderte Gegebenheiten gefasst machen. Schon am Donnerstag geht es damit los.

Die Obere und Untere Marktstraße wird ab Donnerstag, 8. Juni, 15 Uhr, bis einschließlich Samstag, 10. Juni, 7 Uhr, gesperrt sein und danach wieder ab Samstag, 12 Uhr, bis einschließlich Montag, 12. Juni, 10 Uhr. Die Parkbuchten in der Oberen und Unteren Marktstraße sind durchgehend ab Donnerstag, 13 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, frei zu halten.

Das Altstadtfest in Neumarkt. Lizzy Aumeier mit Pianistin Tatjana und ihrem Ehemann Andreas sowie anderen aus dem Publikum auf der Bühne vor dem Amtsgericht.



Für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt sind auch die Kastengasse, die Glasergasse, die Abtsdorfer Gasse sowie die Untere Kaserngasse und zwar von Freitag, 9. Juni, 15 Uhr, bis Samstag, 10. Juni, 7 Uhr, und weiter dann am Samstag von 12 Uhr bis Montag, 7 Uhr. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum umgeleitet über Badstraße – Mariahilfstraße – Amberger Straße – Dammstraße – Kurt-Romstöck-Ring – Ringstraße und umgekehrt.

Auch Hallstraße dicht

Ebenfalls gesperrt sein wird die Hallstraße zwischen der Stichstraße zur Bahnhofstraße und der Ingolstädter Straße. Sie ist von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 7 Uhr, und weiter ab Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr, nicht passierbar.

Die Stadt bittet die Verkehrsteilnehmer zudem, diejenigen Straßenabschnitte von Fahrzeugen frei zu halten, die mit der Beschilderung "Feuerwehrzufahrt" versehen sind. Damit sollen die Zufahrten für Rettungs- beziehungsweise Feuerwehreinsätze gewährleistet bleiben.

Platz für Zweiräder

Auf dem Parkplatz der Sparkasse am Unteren Markt wird ein Parkplatz für Räder und Motorräder eingerichtet. In der Badstraße bei der Rechtsabbiegespur zur Oberen Marktstraße und in der Unteren Marktstraße zwischen dem Unteren Tor und der Dammstraße werden Taxistände eingerichtet.

