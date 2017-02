„Aluleitern“ toppen G 6-Weiberfasching in Neumarkt

Am Unsinnigen Donnerstag ist wieder fette Party angesagt - vor 53 Minuten

NEUMARKT - Am Unsinnigen Donnerstag, 23. Februar, ab 20 Uhr, sind wieder alle „echten und unechten“ Damen ins G 6 in Neumarkt eingeladen. Für die musikalische Stimmung sorgt, wie schon in den vergangenen Jahren, die Partyband „Aluleitern“.

Am Unsinnigen Donnerstag, 23. Februar, ab 20 Uhr, sind wieder alle „echten und unechten“ Damen ins G 6 in Neumarkt eingeladen. © privat



Die Band zeichnet sich dadurch aus, für jeden Auftritt eine Setlist maßzuschneidern. So ist es möglich, dass an diesem Abend das ganze Spektrum geboten werden kann, das die Besucher sich wünschen. Wer auf Oldies steht, darf sich auf CCR, die Beatles & Co. freuen, Rockfans erwarten AC/DC, Bon Jovi und Andere. Deutschsprachig trumpfen Ambros, Helene Fischer, Grönemeyer und Hubert von Goisern auf. Einlass ist ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, für die ersten 50 Besucherinnen gibt es ein Glas Prosecco gratis.

