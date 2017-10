Am 31. Oktober 1517 war auch in Neumarkt das Mittelalter vorbei

NEUMARKT - Reformation: Das ist ein großes Wort, das Emotionen auslöst. Denn ob evangelisch oder katholisch, beide Kirchen definieren sich bis heute letztlich über das, was einst der Wittenberger Mönch Martin Luther angestoßen hat. Auch die katholische Kirche war danach nicht mehr die, die sie vorher war. Das verdeutlichte der Vortragsabend "Reformation für Einsteiger" sehr deutlich, zu dem die Bildungswerke beider Kirchen eingeladen hatten. Auf Bitte der NN fragte Moderator Klaus Eifler zu Beginn nach der Konfession: Es saßen fast genauso viele evangelische wie katholische Zuhörer in der vollen Aula des Landratsamtes. Ein Thema, das auch am 500. Jahrestag noch aktuell ist.

Klaus Eifler, Klaus Schubert, Rudi Bayerl und Frank Präger (v.l.) hielten im Landratsamt einen Vortrag über 500 Jahre Reformation in Neumarkt und Umgebung. Foto: Foto: Wolfgang Fellner



Die Reformation war eine Zeit des Umbruches, sagte Klaus Eifler, der mit Klaus Schubert die Moderation des Abends übernommen hatte. Fachkundig referierten Kreisheimatpfleger Rudi Bayerl (katholisch) und Stadtarchivar Frank Präger (evangelisch) über die entscheidenden Jahre, auch das Geschehen im Landkreis dabei im Blick.

Am 31. Oktober 1517 ist das Mittelalter zu Ende gegangen: Diese Wirkmacht gaben die beiden Referenten dem Tag, an dem Luther seine Thesen anschlug. Allerdings, sagte Rudi Bayerl, solle man nicht glauben, das sei wie beim Umlegen eines Schalters gewesen: Dann wäre die Reformation schon am nächsten Tag vollendet gewesen. Nein, es habe 120, 150 Jahre gedauert, bis der Prozess beendet war. Selbst nach dem Dreißigjährigen Krieg sortierten sich die Herrscher und Bürger noch.

Die Oberpfalz oder den Landkreis Neumarkt habe es seinerzeit nicht gegeben, sagte Bayerl und verwies auf den Pfinzing-Atlas aus dem Jahre 1596. Das seien unterschiedliche Herrschaftsgebiete gewesen, in denen beispielsweise die Herrschaft der Herren von Sulzbürg und Pyrbaum lag. 1561 sei Sulzbürg lutherisch geworden und geblieben, eine Gegenreformation habe es hier nicht gegeben. Auch nicht, nachdem die Wolfsteiner 1740 im Mannesstamm ausstarben und die Herrschaft zurück an Bayern fiel.

Berching habe zum Fürstbistum Eichstätt gehört wie andere Teile des heutigen südlichen Landkreises: "Da gab es nie eine Reformation." Die Evangelischen wurden dort, nach den Bauernkriegen, eher scheel angeschaut. Denn aufständische evangelische Bauern hatten unter anderem das Kloster Plankstetten besetzt und niedergebrannt. In diesem Bauernaufstand im Jahre 1520 hatte Gabriel von Eyb, Bischof von Eichstätt, gleichwohl keine glückliche Rolle gespielt.

Unter Pfalzgraf Friedrich II. predigte Martin Bucer in Neumarkt. Foto: Foto: Meyer



Auch Dietfurt, das immer zur bayerischen Herrschaft zählte, war in dieser Zeit nie lutherisch. Auch wenn Argula von Grumbach, die in Dietfurt lebte, für die Reformation eintrat und sich für einen "Seehofer aus Ingolstadt", da musste Bayerl schon eine kleine Kunstpause machen, stark verwandte. Vergeblich. Über ihre Mitbürger schrieb die protestantische Publizistin, die "Dietfurter seyent net mit Luther angefochten".

Freystadt sei hingegen pfälzisch gewesen und damit auch lutherisch und calvinistisch, Thannhausen, nur wenige hundert Meter weiter, dagegen eichstättisch und somit katholisch. Postbauer, Buch und Kemnath habe dem deutschen Orden gehört und damit zum Schultheißenamt Neumarkt. Der Besitzer sei katholisch gewesen, die Obrigkeit aber evangelisch. Da habe der Abt noch so oft sagen können, sie alle seien katholisch; Bayerl: "Da sagte der Landeschef nur, na, na, na." Velburg, Lupburg oder Hohenfels gehörten zur Pfalz, damit waren sie evangelisch. Genauso wie Neumarkt, das zur Oberen Pfalz gehörte, die aber nicht identisch sei mit der Oberpfalz. Neumarkt sei eine Ackerbauernstadt gewesen, "die endete an den Mauern, dahinter kam der Wald, da war Schluss". Neumarkt werde zwischen 1500 und 2000 Einwohner gehabt haben in dieser Zeit.

Berühmter Reformator

Oder Stöckelsberg: Da habe es einen katholische Pfarrer gegeben, der mit den lutherischen Thesen etwas anfangen konnte. Aber in Sindlbach, ein Dorf weiter, war ein katholischer Pfarrer, der diese ablehnte. Abgesehen davon, sagte Bayerl: Es habe zwar Luthers Thesen gegeben, aber kein "vollentwickeltes Programm", was genau zu machen sei. Dafür habe es der Motoren der Reformation bedurft, also verschiedener Männer, die diese Thesen auslegten.

Einer davon war Martin Bucer, ein berühmter Reformator, der in Neumarkt predigte. Ab Mai 1521 arbeitete er für Pfalzgraf Friedrich II. als Hofkaplan, war in dieser Zeit auch in Neumarkt. Am 26. April 1518 hatte er Luther getroffen, sich für dessen Lehre entschieden und den Dominikanerorden verlassen. In Neumarkt predigte Bucer in der Hofkirche, dort aber nicht für alle Bürger, sondern nur für den Hofstaat Friedrichs II. Da sich Friedrichs Interesse in Grenzen hielt, verabschiedete sich Bucer bereits 1522 nach Landstuhl und von dort weiter nach Straßburg, wo er als berühmter Reformator in die Geschichte einging.

Die Situation der Menschen in dieser Zeit, holte Bayerl etwas aus, war zudem keine leichte: Das Leben auf dem Dorf war ein Leben in völliger Schutzlosigkeit. Es gab keine Mauern, die schützten, und keine Wächter, die halfen. Im Gegenteil: Die durchziehenden Soldaten in den ständig laufenden Kriegen ernährten sich vom Lande, also von den Bauern. Sold gab es keinen, aber die Landwirte hatten Vieh und Getreide, an dem man sich schadlos halten konnte. Raub, Plünderung, Misshandlungen waren an der Tagesordnung und verfolgt hat das keiner, sagte Bayerl. Weil die Herrschenden kein Interesse daran hatten.

Dazu kam ab dem 16. Jahrhundert eine kleine Eiszeit. Hunger für alle war die Folge, Missernten jedes Jahr. Die Bauern waren dabei die, die noch am meisten zu essen hatten. Was aber auch die Bettler, die es zuhauf gab, die Wegelagerer und Vaganten wussten. Dreiviertel des Haushaltseinkommens gingen für die Ernährung drauf, "die Leute haben von der Hand in den Mund gelebt", sagte Bayerl. Die Bauern waren nicht frei, aber auch keine Leibeigenen mehr, mussten aber Zins zahlen an Klöster, Spital, Fürst, an den Kaufmann, der ihren Hof gekauft hatte.

Das Leben habe unglaubliche Zwänge bereit gehalten: So lief in Wald und Flur Wild herum, der Bauer durfte es aber nicht jagen, das durfte nur der Adel. Dasselbe galt für den Wald. Da standen die Bäume, da lag der Abwurf, aber der gehörte der Obrigkeit. Das Volk darbte, der Adel lebte in vollen Zügen.

Und in diese Zeit kam Pfalzgraf Friedrich V., er sollte regieren. Oder reagieren? Als Schwiegersohn des englischen Königs sah er sich als Führer der reformierten Kräfte, doch seine Pläne scheiterten, als Winterkönig ist er in die Geschichte eingegangen. In Neumarkt war in dieser Zeit die Stadtpfarrkirche lutherisch, die Hofkirche als Simultankirche calvinistisch und katholisch, 1646 bis 1649 besetzten gar die Schweden die Stadt, 400 Protestanten wanderten nach Ansbach und Nürnberg aus. Dann kamen die Katholiken zurück, es folgte die Rekatholisierung (siehe Bericht Seite 35).

Genaue Zahlen fehlen

Genaue Zahlen, wie viele Katholiken und Protestanten es in Neumarkt seinerzeit gegeben hat, gibt es so nicht. Schon bei der Anzahl der Einwohner der Stadt ist eine genaue Zahl nur schwer zu benennen. "Die Umgegend der Stadt gehört zum Pfarrbezirk, der begrenzt ist im Norden durch Labersricht einschließlich, im Osten durch Voggenthal einschließlich, im Süden durch Weichselstein einschließlich, im Westen durch den Bach, der durch Woffenbach fließt. Was westlich des Baches liegt, gehört nach Pölling", heißt es dazu im Ried. "Von 1628 bis 1634 waren Pölling und Berg mit Neumarkt vereinigt wegen Priestermangel und Entvölkerung. Von 1669 an war Pölling wieder lange Zeit an Neumarkt gebunden." Ried streift dann durch die Jahre und erst 1949 kommt eine Zahl: Die Stadt Neumarkt wurde geteilt in die Pfarrei St. Johannes mit 4507 Seelen und in die Pfarrkuratie zu Unserer lieben Frau mit 5120 Seelen.

Die Kommune selbst hat genaue Zahlen zur Verteilung erst ab 1995 vorliegen. Seit diesem Jahr wird die Konfessionszugehörigkeit in der Bevölkerungsstatistik genau aufgeschlüsselt. Und die Zahlen zeigen, dass die Pfarreien seit der Trennung 1949 gewaltig gewachsen sind. Die Zahl der Menschen mit römisch-katholischem Bekenntnis liegt bei 28 794, 6405 bekennen sich zum Protestantismus; anderen Glaubensrichtungen oder keinen hängen 4424 Menschen an.

Genau 6788 Evangelische im Jahr 2007 waren dabei der höchste Stand der vergangenen 22 Jahre; die Katholiken erreichten schon 1996 ihren Höchststand mit 28 816 Seelen. Während die Zahl der Protestanten in den Jahren seit 1995 trotz aller Schwankungen insgesamt um 0,62 Prozent stieg (von 6405 in 1995 auf 6445 heute), war bei den Katholiken ein Rückgang zu verzeichnen; ihre Zahl reduzierte sich um 13,44 Prozent von 28 794 im Jahr 1995 auf 24 924 im Jahr 2017.

Die Zahl der Neumarkter, die einem anderen Glauben anhängen oder keinem, ist kontinuierlich gestiegen. 4424 waren das 1995, heute sind es 137,45 Prozent mehr: nämlich 10 505. Damit hat sich auch das Gewicht zwischen den einzelnen Gruppen verschoben. Die Katholiken machen noch 59,51 Prozent der Bevölkerung aus, die Evangelischen 15,39 Prozent und die Konfessionslosen inzwischen 25,08 Prozent.

Und: Die Zahl der Altkatholischen wächst stetig, aber auf niederem Niveau: 1999 verzeichnet die Statistik einen Bürger dieses Glaubens, 2014 waren es sechs, heute sind es fünf. Auf konstant hohem Niveau bewegt sich die Zahl der Kirchenaustritte. Waren es um die Jahrtausendwende herum jährlich um die hundert Menschen, die der Kirche den Rücken kehrten, waren es in den Jahren 2015 schon 247, 2016 noch 226 und heuer bereits 228 Menschen.

WOLFGANG FELLNER