Am Aschermittwoch Abrechnung mit dem OB

CSU-Kandidat Richard Graf kritisiert Kommunalpolitik - vor 30 Minuten

NEUMARKT - Seehofer hatte in Passau von "Bayern zuerst" gesprochen, Generalsekretär Scheuer vor gefühlten 10000 Zuhörern in der Dreiländerhalle mit ihren 4000 Sitzplätzen. Ganz so dick wollten sie bei der Neumarkter CSU nicht auftragen, aber der designierte OB-Kandidat Richard Graf will die Interessen der Kommune wieder in den Mittelpunkt des politischen Handelns rücken und Marco Gmelch, der die Gäste begrüßte, sprach von gefühlten 100 Zuhörern und war glücklich, dass die Stube im Oberen Ganskeller ganz gut gefüllt war.

Lief sich schon mal warm für den Wahlkampf um den Einzug ins Neumarkter Rathaus: Richard Graf. © Foto: Fellner



Es war der erste politische Aschermittwoch der Neumarkter CSU seit Jahren. "Wir brauchen so eine Veranstaltung wieder", sagte Marco Gmelch, der am Sonntag für das Amt des Stadtverbandsvorsitzenden kandidieren wird, deshalb habe man einen neuen Anlauf gewagt. Der kam an: Der designierte OB-Kandidat lockte die Zuhörer, nicht nur Parteigänger waren da.

Richard Graf kann seine Zuhörer fesseln. Er erzählte vom Leben in der Großfamilie, dem Vater - "da Oia-Wastl", rief ein älterer Herr begeistert dazwischen -, der Schreiner war und mit einer kleinen Landwirtschaft und der Hühnerfarm die siebenköpfige Kinderschar durchbrachte. Und noch Politik machte.

Kurz ging Richard Graf auf seine berufliche Laufbahn ein, dann auf seine politische: "Ich bin ein Spätberufener." Im Stadtrat habe er erst gedacht, er sei einer von 40, viel gehe da nicht. Aber es habe ihn gepackt, man spüre die Verantwortung, sagte er, man kann etwas tun, "das ist ein Paket", und das hat ihn gefangen genommen. "Uns geht es gut", sagte Richard Graf dann. Das könne man nicht anders sagen und das sei dem unermüdlichen Schaffen der Oberbürgermeister Kurt Romstöck und Alois Karl zu verdanken. Seine Angst sei, dass man sich jetzt zurück lehne und sage, "uns geht’s gut", dass man in Lethargie verfalle. "Wir räumen zudem im Moment unser Guthaben ab, dass es raucht".

Doch in Zeiten, in denen es einem gut gehe, müsse man die Weichen stellen für die Zukunft, dass es einem in fünf oder zehn Jahren auch noch gut gehe. Das passiere aber nicht. "Doch jetzt ist die einzige richtige Zeit, dafür etwas zu tun – nicht dann, wenn wir nichts mehr haben".

Darin gipfelt auch sein Vorwurf an die Stadtspitze, an den OB Thomas Thumann (UPW): Dass dieser in guten Zeiten von der Substanz lebe, die vor seiner Wahl angehäuft worden ist, selbst aber nicht dafür sorge, dass die Kommune zukunftsfähig bleibe.

Beispiel: Flughafengelände

An einem Beispiel zeichnete er es exemplarisch durch: das Flughafengelände. Der Vertrag mit der Flugsportvereinigung sei vor 30 Jahren geschlossen worden; Graf: "Seit wann hat man also gewusst, wann er ausläuft?" Nun aber werde getan, als habe man dies erst eben entdeckt. Dann komme nicht der OB als Werber ums Grundstück auf den Bauern zu, sondern delegiere.

Es gebe einen Sammeltermin. "Da muss der OB am Sonntag kommen, mit dem Hut unter der Tür durchgehen und den Bauern überzeugen, dass dieser Land, das seit 30 Generationen seiner Familie gehört, zu einem fairen Preis verkauft." So deklinierte Richard Graf seine Kritik an vielen Punkten durch.

Auch das Thema Ganzjahresbad ließ er nicht aus, auch wenn es für ihn, gab er zu, ein schmerzhaftes ist. Seit zwei Wahlen sei den Bürgern "dieser Generation" das Bad versprochen worden, deshalb habe sich die CSU auch in der Pflicht gesehen und loyal den Plänen zugestimmt. Dabei sei man bis heute geblieben, obwohl vieles, was erst vorgestellt worden war, inzwischen gestrichen worden ist.

Die Zahl der Stellplätze reiche nicht, zudem seien sie zu weit entfernt vom Haupteingang. Nun solle plötzlich das Hallenbad ein Jahr früher abgebrochen werden. Rein rechtlich reiche die Zahl der Parkplätze für das Ganzjahresbad, sagte Graf, aber "wir wissen, sie reicht nicht".

Einerseits, sagte er offen, sei die Kommune auch in der Pflicht: "Wir reden von 39,95 Millionen Euro, mehr soll es nicht sein." Andererseits sei in dieser Summe schon der Grunderwerb im Vorfeld nicht enthalten. Die Infrastruktur müsse jedenfalls besser werden, "sonst laufen wir an die Wand". Irgendwann werde deshalb das Parkhaus kommen. Und, sagte er auch: "Es ist nicht realistisch, zu glauben, das Projekt ist zu stoppen."

Marathon statt Sprint

Firmenabwanderung, weil das Flächenmanagement nicht funktioniere, ein Flächennutzungsplan, der in seiner gedruckten Form mehr als veraltet sei, ein OB, der keine Bürgerversammlungen abhalte: "Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon", sagte Graf. Es bedürfe einer sauberen Führungsstruktur im Rathaus, vieles müsse schneller gehen, der Fokus müsse mehr auf dem Menschen denn auf dem Paragraphen liegen. Mit einem "Passd scho" werde er sich jedenfalls nicht zufrieden geben.

"Ich freue mich, dass Ihr einen Kandidaten habt, der sich in den Wahlkampf schmeißt", sagte Staatssekretär Albert Füracker. Graf habe die besten Voraussetzungen: Nur einer, der lichterloh brenne, könne auch die anderen in Flammen setzen.

Die Neumarkter CSU kehre wieder zu alter Stärke zurück, sagte Füracker. Man kann nicht alles, pflichtete er Graf bei, schlecht reden, aber man kann sich Gedanken machen, wie man vieles besser mache.

WOLFGANG FELLNER