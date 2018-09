Am Fleischmichlhaus gibt's Köstliches von der Kartoffel

POSTBAUER-HENG/PAVELSBACH - Die Kartoffel in allen möglichen Formen genießen: Am Sonntag, 9. September, lädt der Obst- und Gartenbauverein Pavelsbach ab 14 Uhr zum traditionellen Kartoffelfest in den idyllischen Garten beim Fleischmichlhaus in Pavelsbach.

Mmmmmh, Baggers! Die schmecken doch jedem. © reh/Foto:



In gemütlicher Atmosphäre unter dem Walnussbaum gibt es wieder viele Köstlichkeiten, für die Kartoffeln verarbeitet wurden, wie Kartoffelsuppe, Baggers oder Brathering mit Kartoffel. Auch Kaffee und selbstgebackener Kuchen werden angeboten. Für Groß und Klein stehen verschiedene Aktivitäten auf dem Programm.

Das Fleischmichlhaus, das zum Museum umgebaut wurde und von den Eheleuten Paula und Josef Pröpster betreut wird, ist an diesem Tag ebenfalls geöffnet. Der Eintritt ist frei.