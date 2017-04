Am Ostendorfer in Neumarkt wird spielend gelernt

NEUMARKT - Spielend lernen: 14 Schüler des P-Seminars "Das OG spielt" am Ostendorfer Gymnasium bereiten die Eröffnung einer "Ludothek", einer Spiele-Ecke in der Schulbibliothek, vor. Im Herbst soll eine große Eröffnungsfeier stattfinden.

Besonders Strategiespiele und Kinderspiele sind begehrt in der neu eingerichteten Ecke in der Bibliothek des Ostendorfer Gymnasiums. © Foto: Günter Distler



Carolin Schuster, Nina Hofrichter, Florian Gutsche und Pascal Stonus müssen sich ganz schön konzentrieren. Gilt es doch bei "Pharao Code", einem Rechenspiel des Amigo Verlags, in Sekundenschnelle mit drei gewürfelten Zahlen in den vier Grundrechenarten möglichst viele Rechenergebnisse zu erzielen und sich die dazu passenden Zahlenkärtchen vom Spielbrett zu schnappen, bevor es ein Mitspieler tut. Wer am Ende die meisten Kärtchen und Punkte hat, gewinnt.

Seit dem Schuljahresbeginn sind die Schüler der Q11 unter Leitung des Mathe- und Physiklehrers Andreas Krautwasser auf der Suche nach spannenden, lehrreichen, lustigen Lernspielen, die so ganz nebenbei die mathematischen und sprachlichen Fähigkeiten der Spieler verbessern, die Reflexe trainieren und das logisch-analytische Denken trainieren. Sie sollen den Lehrern zur Anreicherung des Unterrichts dienen und von den Schülern ausgeliehen werden können.

Sponsoren gesucht

Die Gruppe vernetzte sich auf der Spielemesse "Spiel ’16" in Essen mit dem Fachpersonal der Szene und mit Verlagen. Es gilt Sponsoren zu finden, die die Aktivitäten des P-Seminars in hilfreicher Weise unterstützen. So stellte der Amigo Verlag spontan zehn Lernspiele zur Verfügung. Der Anfang für den Aufbau der "Ludothek" in der Schulbücherei ist damit gemacht. Zu den Unterstützern zählt auch die Neumarkter Lammsbräu, die Getränke für einen demnächst geplanten Spielenachmittag für die Fünftklässler spendiert. Auch das LGA Institut für Umwelt und Altlasten in Nürnberg, die Firma Greger und die Zahnwerkstatt Dorr sind mit im Boot.

In Vertretungsstunden und an den Nachmittagen sind die Schüler des P-Seminars eifrig dabei, die Spiele zu testen. "Am spannendsten sind die Strategiespiele, aber auch Kinderspiele sind für uns immer noch lustig", sagt Carolin Schuster. Etwa "Speed Cups", das zu zweit gespielt wird. Es gilt fünf verschieden farbige Plastikhütchen möglichst schnell so zu stapeln, wie es eine vom Spieler gezogene Karte vorgibt. "Dabei werden vor allem die Konzentration, das räumliche Vorstellungsvermögen, die Schnelligkeit und die Reflexe getestet", erklärt Carolin. Bei "Kerflip" wiederum zieht der Spieler eine bestimmte Anzahl von Buchstaben-Chips und muss damit Wörter bilden. Ähnlich funktioniert "Codenames", das Spiel des Jahres 2016, bei dem Worte verbunden werden. Auch das wird demnächst in die "Ludothek" aufgenommen. "Wir wollen einfach die Brettspiele wieder an die Leute bringen — als Gegengewicht zu den digitalen Spielen am Handy", sagt Nina Hofrichter.

"Es gibt Hunderte von guten Spielen, es muss halt die Aufmachung interessant sein und sie müssen den Lernzweck erfüllen", gibt Lehrer Krautwasser vor. Noten bekommen die P-Seminaristen natürlich auch: auf die Projektarbeit, die von den Schülern genau dokumentiert werden muss, sprich auf die Sponsorensuche, die Organisation des Spielenachmittags und der großen Eröffnungsfeier der "Ludothek" im Herbst.

Mit einem Schmunzeln

Dabei kommt der Spaß natürlich nicht zu kurz. Nach dem Presse- und Fototermin trägt Florian Gutsche die vorgeführten Spiele aus der Bibliothek und sagt mit einem Schmunzeln: "Hier, ich bin der Träger des ganzen Projekts."

