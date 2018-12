Amberg: Badegast betatscht Achtjährige im Intimbereich

AMBERG - Ein unbekannter Badegast hatte ein achtjähriges Mädchen am Sonntag in einem Amberger Schwimmbad im Intimbereich betatscht. Obwohl sofort die Polizei verständigt wurde, konnte der Mann unerkannt entkommen. Es werden dringend Zeugen gesucht.

Das Mädchen aus dem Landkreis hatte am Sonntagabend mit ihrer Mutter das Kurfürstenbad in Amberg besucht. Gegen 18 Uhr schwamm die Achtjährige gerade in einem Becken im Außenbereich des Schwimmbads, als sich ihr ein junger Mann nährte und sie unterhalb der Badekleidung am Intimbereich berührte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erlitt das Mädchen durch den Übergriff keine körperlichen Verletzungen.

Sie vertraute sich sofort ihre Mutter an, welche den Bademeister verständigte. Dieser informierte die Beamten der Polizeiinspektion Amberg. Jedoch konnte der Mann unerkannt entkommen und wurde bislang auch nicht identifiziert. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Der Täter war in etwa 15 bis 20 Jahre alt und schlank. Er hatte hellbraune bis dunkelblonde Haare, hellere Haut und keinen Bart . Laut Polizeiangaben der Polizei war er mit einer dunkelblauen, längere Badeshorts bekleidet.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

