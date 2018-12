Amberg: Jugendliche prügeln wahllos auf Passanten ein

Insgesamt wurden neun Personen leicht bis mittelschwer verletzt - vor 1 Stunde

AMBERG - Sie zogen durch die Innenstadt und schlugen ahnungslose Menschen nieder: Am Samstagabend verletzte eine Gruppe Jugendlicher in Amberg insgesamt neun Menschen. Einige der Geschädigten mussten ins Amberger Klinikum gebracht werden.

Gegen 18.45 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über eine Gruppe von vier Personen ein, die im Bereich des Amberger Bahnhofs wahllos Personen verprügelten, darunter einen Reisenden und zwei Passanten. Die Beamten leiteten die Fahndung nach der flüchtigen Gruppe ein, allerdings vorerst ohne Erfolg. Um etwa 20.45 Uhr schlugen die Täter im wahrsten Sinn des Wortes erneut zu, diesmal in der Bahnhofsstraße. Die betroffenen Passanten versuchten zu flüchten. Am Bahnhofsvorplatz wurden sie von dem Schlägertrupp eingeholt, einer der Flüchtenden ging unter Schlägen und Tritten zu Boden.

Ein Passant wollte dem Verletzten zur Hilfe kommen, wurde aber ebenfalls von den Tätern angegriffen. Die vierköpfige Gruppe trat die Flucht in Richtung Altstadt an, am Kaiser-Ludwig-Ring trat einer von ihnen gegen ein vorbeifahrendes Fahrzeug. In der Oberen Nabburger Straße fielen ihnen zwei weitere Passanten zu Opfer, die mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Im Laufe der Fahndung wurden in der Oberen Nabburger Straße vier Verdächtige festgenommen, einer von ihnen leistete Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Die Festgenommenen sind Jugendliche im Alter von 17 bis 19 Jahren, gegen sie wurde Haftantrag gestellt. Insgesamt verletzten sie neun Personen leicht bis mittelschwer.

Die Polizei bittet weitere Geschädigte und Zeugen, sich bei der Inspektion Amberg zu melden.

