Amberg: Männer gehen auf Frauen los

An den Haaren gezogen und Ohrfeigen verteilt - vor 1 Stunde

AMBERG - Gleich mehrere rabiate Auseinandersetzungen beschäftigten die Amberger Polizei am Wochenende - bei allen Attacken waren Frauen die Opfer.

Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr gerieten mehrere Personen im Amberg in Bahnhofsnähe in Streit, ein 18-jähriger aus Sulzbach-Rosenberg und 19-jähriger US-Amerikaner fingen eine Schlägerei an.

Eine 18-jährige Ambergerin wollte schlichtend in die Auseinandersetzung eingreifen, wurde aber auch von einem der beiden getroffen. Der US-Soldat, sowie die junge Frau wurden Rettungsdienst behandelt, konnten jedoch vor Ort wieder entlassen werden. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert.

Zwei Frauen wurden am Sonntag Morgen gegen 5.20 Uhr vor einem Lokal in der Regensburger Straße von einem US-Amerikaner angegangen. Die beiden 18-jährigen gerieten mit einem 185cm großen, etwa 22 Jahre alten, englisch sprechenden Mann in Streit. Der Unbekannte zog eine der Frauen an den Haaren und gab der anderen eine Ohrfeige.

Ein weiterer unbekannter Mann ging am Sonntag gegen 1 Uhr in der Georgenstraße eine 19-Jährige an. Diese war mit ihren Freundinnen in der Innenstadt unterwegs, als sie von dem Mann an den Haaren gepackt und zu Boden gezogen wurde.

Der Mann sei ca. 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, 3-Tage Bart, kräftig und mit einer blauen Jacke und blauer Jeans bekleidet gewesen.

Hinwiese bitte an die PI Amberg.

