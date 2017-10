Amberg: Neunjähriger stürzt von Buswartehäuschen

Junge kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik - vor 1 Stunde

AMBERG - Ein Neunjähriger wurde am Mittwochabend mit mehreren leichten Verletzungen ins Klinikum Amberg eingeliefert. Der Junge war zuvor auf das Dach eines Bushäuschens geklettert und hinuntergestürzt.

Der Unfall fand ohne Fremdeinwirkung statt, so die Polizei. Nach Angaben sollte der Junge, der sich in Begleitung seines jüngeren Bruders befand, von seiner Großmutter am Amberger Rotkreuzplatz abgeholt werden. Die Kinder überbrückten die Wartezeit offenbar mit Klettereien - unter anderem auf das Wartehäuschen.

Vom Dach des Bushäuschens fiel der Neunjährige fast zweieinhalb Meter in die Tiefe und schlug an der Rückseite des Gebäudes flach mit Brust und Gesicht auf. Daraufhin wurde er vom herbeigerufenen Notzarzt mit blutendem Gesicht und Verdacht auf Oberkörperprellung in das örtliche Klinikum eingeliefert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.