Amberg: Notorischen Verkehrsrowdy geschnappt

Erst waghalsig überholt, dann stark gebremst

AMBERG - Eine Begegnung mit der Polizei reichte nicht: ein 27-jähriger Ford-Fahrer überholte andere Pkw, um dann so stark abzubremsen, dass der hintere beinahe auffuhr. Beim zweiten Mal drohte er noch mit einem Messer.

Gegen Mitternacht am 13. Juli war ein 50-jähriger Pkw-Fahrer auf der B 85 von Sulzbach in Richtung Amberg unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang von einem 27-jährigen Ford-Lenker trotz Überholverbots passiert wurde. Unmittelbar darauf bremste der Überholer sein Fahrzeug so stark ab, dass es fast zu einem Auffahrunfall gekommen wäre.

Im weiteren Verlauf ließ sich der jüngere Mann wieder überholen, um anschließend eine aggressive Verfolgung quer durch das Stadtgebiet aufzunehmen. Der so Bedrängte verständigte daraufhin telefonisch die Polizeiinspektion. Polizeibeamte stellten den aggressiven Autofahrer an einer Tankstelle in der Drahthammerstraße, nahmen seine Personalien auf und kontrollierten seine Verkehrstüchtigkeit, die gegeben war.

Kurz darauf erhielten die Beamten nochmals eine Mitteilung eines 25-jährigen Fahrzeugführers, der sich ebenfalls durch das Verhalten des Ford-Fahrers genötigt fühlte. Nach ähnlichen Überholmanövern hatte der Mann, der nun angezeigt wird, zusätzlich noch mit einem Messer aus dem Auto heraus gedroht.

Daher wird auch die Führerscheinstelle gebeten, die charakterliche Eignung zum Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr zu prüfen.

