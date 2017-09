Amberg: Plastikdino und Kindersitz futsch

Während er sein Auto in eine Werkstatt fuhr, legte ein Mann den Kindersitz und die Badesachen seiner Kinder auf den Gehsteig. Zehn Minuten später war alles weg.

So furchterregend hat er leider nicht ausgesehen, der Kunststoff-Dino, den ein Dieb in Amberg vom Gehsteig geklaut hat. Der Besitzer hatte die Badesachen seiner Kinder kurz deponiert, als er zurückkam, war alles weg. Foto: Günter Distler



Der Geschädigte hatte am Freitagnachmittag eine Viertelstunde in einer Autowerkstatt in der Hirschauer Straße zu tun. Zuvor hatte er die Badesachen seiner Kinder einschließlich eines schwarz/grünen Kindersitzes der Marke Römer auf dem Gehweg vor der betreffenden Werkstatt abgestellt.

Als er die Sachen im Wert von 120 Euro nach der Reparatur wieder in seinen Pkw einladen wollte, waren sie weg. Hinweise auf den Verbleib des Plastikdinosauriers, den Taucherbrillen und den Badehosen nimmt die Polizeiinspektion Amberg unter (09621) 890-0 entgegen.

