Amberg: Streit im Rotlicht bei der Polizei angezeigt

AMBERG - Nach einem Streit mit einer Prostituierten über Sex-Dienstleistungen hat ein Freier bei der Polizei in Amberg Anzeige erstattet.

Zoff im Rotlichtmilieu beschäftigt jetzt die Amberger Polizei. Foto: dpa



Der 50-Jährige aus der nördlichen Oberpfalz hatte die Dame um die Mittagszeit in ihrem Etablissement in der Amberger Innenstadt aufgesucht, um deren Dienste in Anspruch zu nehmen. Man einigte man sich zunächst auf einen Preis von 50 Euro und die dafür durchzuführende „Gegenleistung“.

Nach der Bezahlung soll die Gunstgewerblerin allerdings ihre Dienste verweigert haben. Nach Aussage des Mannes wollte sie auch den Geldbetrag nicht mehr herausgeben. Unverrichteter Dinge verließ der Freier die Wohnung und fuhr auf direktem Weg zur Polizeiinspektion, um den Fall zur Anzeige zu bringen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

