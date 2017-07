Amberger Bergfest: Mann soll Kinder missbraucht haben

Mindestens ein Kind zu sexuellen Handlungen aufgefordert - vor 1 Stunde

AMBERG - Wurden am Rande des Amberger Bergfestes Kinder sexuell missbraucht? Die Polizei ermittelt jetzt gegen einen 62-Jährigen. Die Vorwürfe sind ernst - doch die Ermittler suchen nach weiteren Zeugen.

Die Kinder spielten zwischen einem Waldstück und dem Festgelände: Am Rande des Amberger Bergfestes soll mindestens ein Kind sexuell missbraucht worden sein. Im Fokus der Ermittlungen steht ein Mann (62), der zwei Minderjährige in der Nähe einer Toilettenanlage ansprach.

"Er forderte ein Kind zu Handlungen auf, welche den Tatbestand des sexuellen Missbrauchs von Kindern erfüllen", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Demnach habe er einen Minderjährigen zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Konkreter wird das Präsidium Oberpfalz aber nicht. Auch das Alter der Kinder ist unklar. Die Polizei gibt nur bekannt, dass sie unter zehn Jahren sein sollen.

Ein Polizist, der das Burgfest privat besuchte, nahm noch am selben Abend den Verdächtigen fest, der aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach stammt. Er wurde zwar als Beschuldigter vernommen, zunächst aber wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei Amberg, die mittlerweile die Ermittlungen leitet, sucht jetzt dringend nach Zeugen, die an der Toilettenanlage am Rande des Burgfestes etwas gesehen haben könnten. Auch weitere Kinder, die belästigt wurden, kann die Polizei nicht ausschließen. Der Mann trug am Montag ein auffälliges Radler-Outfit, bestehend aus einer schwarzen Hose und einem gelben Trikot mit schwarzen Ärmeln.

Hinweise nimmt die Krimpo Amberg unter der Rufnummer 09621 890 0 entgegen.

tl