Amelie Hörner ist deutsche Juniorenmeisterin

ASV-Gewichtheberin wächst über sich hinaus — 2. Platz in der Vereinswertung

NEUMARKT - Wer gedacht hat, dass die Erfolge der ASV-Jugend vom vergangenen Jahr nicht mehr zu toppen sind, wurde in diesem Jahr eines Besseren belehrt. Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Böbingen setzten die jungen Gewichtheber mit zweimal Gold und einmal Rang sechs noch einen drauf.

Von links: Trainer Markus Bauer, Amelie Hörner, Tom Fischer und Trainer Alfred Bechtold. Foto: Foto: Alfred Bechtold



Der ASV reiste mit Alicia Haselmann und Amelie Hörner (Klasse bis 69 kg) und Tom Fischer (bis 56 kg) an. Alle gingen bestens vorbereitet durch ihre Trainer Alfred Bechtold und Markus Bauer, sowie Betreuer Jens Fischer an den Start. Tom Fischer musste in den Wochen zuvor noch zwei Kilo abtrainieren, um das erforderliche Gewichtslimit von 56 kg zu erreichen.

Er tat dann zu viel des Guten, als beim Wiegen die Waage nur 54,8 kg anzeigte. Vorsichtig stieg er beim Reißen mit 65 Kilo ein und steigerte sich bis auf 70 Kilo. Konkurrent Aleks Georgiev (TSV Heinsheim) war beim Stoßen mit 68 kg bereits am Ende, Tom Fischer sicherte sich gleich beim 1. Versuch mit 85 kg die Goldmedaille.

Dem folgten 88 kg, ehe er mit seinem letzten Versuch – 90 kg lagen auf der Hantel – seinen Wettkampf krönte. Damit kam er ganz nahe an seine Bestleistungen heran (allerdings eine Gewichtsklasse höher). Dafür belohnte er sich aber mit einer neuen Relativbestleistung von 80 kg.

Bei Alicia Haselmann war es genau umgekehrt. Nach dem Meldeergebnis rechnete man sich in der Klasse bis 69 kg eine bessere Platzierung aus als in der Klasse bis 63 kg und die Gewichtheberin futterte vor dem Abwiegen noch kräftig. Mit 64,1 kg trat sie in der Klasse bis 69 kg an und begann das Reißen mit gültigen 46 kg. Erfolgreich war sie auch mit 49 kg, ehe die Last bei 51 kg Sieger über die junge Neumarkterin blieb.

Ein ähnliches Bild beim Stoßen: Ein geglückter Anfangsversuch mit 60 kg, dann die Einstellung ihrer persönlichen Bestleistung von 63 kg, leider ging dann der letzte Versuch mit 65 kg beim Ausstoßen daneben. Am Ende steuerte sie mit ihrem 6. Rang 20 Punkte zur Vereinswertung dazu.

In derselben Gewichtsklasse hatte der ASV aber noch ein ganz heißes Eisen im Feuer: Amelie Hörner. Die deutsche Schülermeisterin vom vergangenen Jahr startete wie Alicia erstmalig bei einer DM der Jugend. Mit ihrem Körpergewicht von 64,3 kg hatte sie noch vier Kilo Luft, um die Gewichtsklasse voll zu nutzen.

Und wer sie kennt, weiß eines ganz gewiss: Eine Niederlage, das ist etwas, was sie gar nicht mag und bei wichtigen Wettkämpfen hat sie stets bewiesen, dass sie über sich selbst hinauswachsen kann. So war es auch diesmal. Beim Reißen musste sie schon mit 68 kg eine neue Bestleistung aufstellen, um vor Justine Mattig (Frankfurt/Oder) diese Teildisziplin für sich zu entscheiden.

Das Stoßen begann sie aber erst, als die Konkurrenz bereits am Ende war. 78 kg meisterte sie im ersten Versuch, ließ 81 kg folgen, um dann im 3. und letzten Versuch 84 kg zu bewältigen. Sechs gültige Versuche, Bestleistung im Reißen und Stoßen und eine Zweikampfsteigerung auf 152 kg (ein Plus von sieben Kilo) sicherten ihr vor Amely Fuchs (Potsdam, 140 kg) und Justine Mattig (Frankfurt/Oder, 139 kg) den Titel. Und: Sie hätte auch noch zwei Gewichtsklassen höher als Siegerin die Heberbühne verlassen.

In der Vereinswertung erzielte der ASV Neumarkt 76 Punkte. Das war hinter SG Fortschritt Eibau (81 Punkte) und zusammen mit dem AC Potsdam unter den anwesenden 35 Vereinen Platz zwei.

