Amnestie: Neumarkter gaben 57 illegale Waffen ab

Landratsamt verzeichnete eine Art Endspurt in den letzten Wochen - vor 27 Minuten

NEUMARKT - Am 1. Juli endete die Amnestieregelung, in deren Rahmen illegale Waffen straffrei bei Polizei oder Landratsamt zur Entsorgung gemeldet werden konnten. Michael Rieger vom Sachgebiet Sicherheitsangelegenheiten, Jagd und Fischerei im Landratsamt berichtet, wie viele Landkreisbürger davon Gebrauch gemacht haben.

Unschädlich gemacht: Für Besitzer illegaler Schusswaffen konnten diese bis zum 1. Juli straffrei abgeben. © Darren England (dpa)



Michael Rieger vom Landratsamt Neumarkt. © Foto: André De Geare



Herr Rieger, noch im Januar hatte sich kein einziger Landkreisbürger mit illegalen Waffen im Landratsamt gemeldet. Gab es danach noch einen Endspurt?

Michael Rieger: Ja, es sind zuletzt noch Waffen gekommen. Stand Dienstag waren es insgesamt 57 Gegenstände, die illegal waren. Darunter waren allerdings 30 Fundstücke, also Waffen, die jemand zum Beispiel im Rahmen einer Erbschaft oder beim Aufräumen im Schuppen gefunden hat, die also vom Finder zuvor nicht unbedingt illegal erworben oder besessen worden waren. Bleiben also noch 27 illegale übrig, darunter normale Schusswaffen, aber auch verbotene Messer oder Stahlruten. Abgegeben wurden auch 54 nicht unter die Amnestie fallende Gegenstände wie eingetragene Legalwaffen oder Luftgewehre mit F- Zeichen und Gaspistolen mit PTB-Zeichen, die frei ab 18 Jahren zu erwerben und besitzen sind.

Wie erklären Sie sich den relativ geringen Rücklauf?

Rieger: Das war halt jetzt schon die zweite Amnestie seit 2001, es gab 2009 schon mal eine.

Was passiert mit den abgegebenen Waffen?

Rieger: Die gehen zur Verwertung an das Bayerische Landeskriminalamt. Dort werden sie überprüft, zerlegt und in der Regel vernichtet. In sehr seltenen Fällen können sie auch für die Ausbildung oder das dortige Museum verwendet werden.

Was soll man tun, wenn man nach dem 1. Juli noch eine Waffe bei sich zuhause findet?

Rieger: Dann sollte man direkt das Landratsamt oder die Polizei anrufen, dann kommt gegebenenfalls eine Streife vorbei und holt die Waffe ab. Da wird niemand kriminalisiert, dann ist man auf der sicheren Seite. Man sollte die Waffe aber nicht selbst transportieren, das ist unter Umständen strafbar.

