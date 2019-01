Ampel an Lammsbräu-Kreuzung nach Unfall ausgefallen

Die Instandsetzungsarbeiten werden noch längere Zeit in Anspruch nehmen - vor 1 Stunde

Die Ampelanlage an der vielbefahrenen Lammsbräukreuzung ist seit einem Unfall komplett ausgefallen. Seitdem hat es schon mehrfach wieder gekracht.

Ein Ampelmast an der Lammsbräukreuzung ist umgeknickt. In der Folge ist die gesamte Anlage ausgefallen. © Wolfgang Fellner



Am Samstag gegen 5.45 Uhr hatte ein 21-Jähriger auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war an der Lammsbräukreuzung gegen einen Ampelmast gekracht. Der machte prompt die Grätsche und knickte stark beschädigt ein. Folge: Ein Komplettausfall der Ampelschaltung. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand Totalschaden an seinem Fahrzeug.

Die Instandsetzungsarbeiten an der Ampelanlage werden noch längere Zeit in Anspruch nehmen, so dass mit Verkehrsbehinderungen auf der Kreuzung zu rechnen ist. Die Polizei mahnt die Autofahrer, hier besonders umsichtig zu agieren. Die Kreuzung per se ist nicht unbedingt die übersichtlichste.

Mitllerweile haben sich dort mindestens zwei weitere Unfälle ereignet. Am Samstag gegen 13 Uhr, missachtete ein 65-jähriger Fiesta-Fahrer die Vorfahrt eines 30-jährigen Ford-Fahrers. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 4000 Euro beziffert.

Gegen 14 Uhr befuhr eine 68-jährige VW-Fahrerin die Altdorfer Straße in stadteinwärtige Richtung und missachtete die Vorfahrt eines 35-jährigen Ford-Fahrers, der die Dammstraße stadtauswärts fuhr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6000 Euro.

