Ampelanlage in Altdorfer Straße kommt noch heuer

Kreuzung mit Dr.-Kurz-Straße für Kreisverkehr „nicht geeignet“ - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der Vorschlag der SPD-Stadträtin Ursula Plankermann, an der Kreuzung Altdorfer/Dr.-Kurz-Straße statt der geplanten Ampelanlage lieber einen Kreisverkehr anzulegen, bringt Hermann Pfeifer, den ersten Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht Neumarkt, auf die Palme.

„Das entbehrt jeglichen verkehrstechnischen Verständnisses“, sagt Pfeifer, die Kreuzung sei für einen Kreisverkehr völlig ungeeignet. Wegen der Kurve im Kreuzungsbereich wäre bei einem Kreisverkehr die Sicht auf den schnell einfahrenden Verkehr Richtung Stadtmitte nicht gegeben, argumentiert Pfeifer. Vor allem Fußgänger und Radfahrer hätten durch einen Kreisverkehr echte Nachteile.

„Viele Radler fahren ja auf der falschen Seite, weil sie nicht rüberkommen“, beschreibt Pfeifer die aktuelle Situation, die schon zu „unzähligen Unfällen“ geführt habe. Fußgänger und Radfahrer könnten die Kreuzung nicht passieren, ohne sich in Gefahr zu bringen.

Umso dringender sei es, dass die vom Stadtrat längst abgesegnete Ampellösung möglichst bald realisiert werde. Die Stadt solle die Umsetzung beschleunigen, mahnt Pfeifer auch in einem Schreiben an den Verkehrsreferenten Jakob Bierschneider. Bei dem rennt Pfeifer offene Türen ein. „Alle Fachleute haben uns gesagt, dass ein Kreisverkehr an der Stelle nicht möglich ist“, sagt Bierschneider.

Er und die UPW hätten deshalb den CSU-Antrag für eine Ampellösung unterstützt. Die Mittel dafür stünden bereit, der Verkehrsreferent geht davon aus, dass die Ampelanlage heuer realisiert wird.

C. ANNESER