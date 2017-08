An der Mühlstraße geht es endlich richtig los

Mit dem offiziellen Spatenstich startet die Baustelle für das Ganzjahresbad - vor 5 Minuten

NEUMARKT - Der Bau des wohl größten städtischen Projektes beginnt. In zwei Jahren sollen die ersten Schwimmer im Ganzjahresbad ihre Bahnen drehen. Endgültig fertig ist es erst 2021.

Die frühere Liegewiese hat sich in den vergangenen Monaten in eine Sandfläche verwandelt, als die Bäume gefällt und Leitungen aus dem Untergrund verlegt wurden. © Foto: Horst Linke



Am 2. August um 10.30 Uhr werden Oberbürgermeister Thomas Thumann, Landrat Willibald Gailler und Regierungspräsident Axel Bartelt zum Spaten greifen. Selbstverständlich dabei ist auch Stadtwerke-Chef Dominique Kinzkofer. Denn die Stadt Neumarkt übernimmt zwar alle Kosten, doch zuständig für den Bau und den Betrieb des Ganzjahresbades sind die Stadtwerke Neumarkt.

Mit 40 Millionen Euro sind die reinen Baukosten für das von dem Architekturbüro Diezinger aus Eichstätt konzipierte Bad kalkuliert. Das Betriebskonzept der Firma GMF veranschlagt 700 000 Euro jährlichen Zuschuss aus dem Stadtsäckel.

Doch mit dem einst als "Zauberberg" titulierten Spaßbad an der Autobahn hat das Ganzjahresbad an der Mühlstraße nicht einmal mehr den Namen gemein. Die hochfliegenden Pläne des damaligen Oberbürgermeisters Alois Karl sahen eine Attraktion für den Ballungsraum Nürnberg vor, die in einer Liga mit dem Wasserrutschen-Paradies Palm Beach spielen sollte.

In der fast 20 Jahre währenden Diskussion ist man bodenständiger geworden. Das Neumarkter Ganzjahresbad soll ein regionales Bad für alle werden, das für die Familien in Neumarkt und im Umland attraktiv ist und bezahlbare Eintrittspreise bieten soll. Deshalb wird es auch nicht 16 Rutschen wie im Palm Beach geben, sondern nur eine. Das treibt zwar nicht den Adrenalinspiegel in vorher unbekannte Höhen, aber Kinder werden sicherlich trotzdem ihren Spaß haben.

Erlebnis mit Sprudelliege

Die vier Becken haben eine Gesamtwasserfläche von 1100 Quadratmetern. Neben einem Erlebnisbecken mit einer Sprudelliege, Massagedüsen und anderen Wasserspielereien wird es einen eigenen Kinderbereich geben, ein Kursbecken mit einem absenkbaren Hubboden, eine außen liegendes Solebecken und schließlich ein Sportbecken mit Sprungturm und Kletterwand.

Im Obergeschoss soll eine Saunalandschaft entstehen, von der man sich als einzigem Bereich schwarze Zahlen erwartet. Mit dem Plus können andere Defizite teilweise ausgeglichen werden. Die Saunen haben unterschiedliche Themen, da die Kunden darauf gut ansprechen nach den Erfahrungen anderer Bäder. So hat das Dampfbad etwa das Thema Korallen. Durch Beleuchtung und Wandkacheln soll der Eindruck einer Unterwasserwelt entstehen.

Eine "Bio-Softsauna" nimmt das regionale Thema Jura auf mit Kalksteinen aus der Region. Ebenfalls vorgesehen sind eine "Eventsauna", eine Panoramasauna mit Blick auf den Schlossweiher, wo Damensauna-Tage geplant sind, und selbstverständlich auch eine klassische finnische Sauna.

Läuft alles glatt, ist der erste Bauabschnitt an der Mühlstraße im Oktober 2019 fertig. Anschließend wird das bestehende Hallenbad abgerissen und in dem Bereich der zweite Bau-Abschnitt mit Sportbecken und Rutsche errichtet. 2021 soll er fertig sein.

Einschränkungen am Freibad

Die Freibadbesucher müssen bis dahin einige Einschränkungen hinnehmen: Die Liegefläche ist deutlich kleiner, das Plantschbecken ist nicht zugänglich und die "Baufeldfreilegung" der letzten Monate gab schon einen Vorgeschmack darauf, wie laut Bagger hinter einer weißen Plane sind. Und die Parkplätze an der Mühlstraße fallen endgültig weg. Zwar dürfen Badbesucher ihre Autos gratis in den Parkhäusern abstellen. Doch das Angebot wird kaum angenommen.

Auch die Kritiker sind noch längst nicht alle verstummt. Es grummelt noch unter einigen Stadträten, selbst wenn sie den Plänen zugestimmt haben. "Aus heutiger Sicht ist es der falsche Standort", ist zu hören.

Das meinen auch viele Anwohner. Sie haben Angst, dass das Bad zu attraktiv wird und die Besucher nicht nur im Hochsommer die gesamte Umgebung zuparken. Zumindest diese Sorge versuchte die Stadtspitze durch ein kleines Parkdeck an der Sandstraße zu entschärfen.

HAUKE HÖPCKE