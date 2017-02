Andrea Nahles macht Bögl-Mitarbeitern Mut

Arbeitsministerin war Ehrengast bei Betriebsversammlung in der Jurahalle - vor 6 Stunden

NEUMARKT/SENGENTHAL - Gute Umsätze, ein hoher Auftragsbestand für das Geschäftsjahr 2017 und Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles als hochkarätige Gastrednerin: Betriebsrat und Vorstand präsentierten auf der Betriebsversammlung in der großen Jurahalle mit Stolz ihre Visionen für die Zukunft der Firmengruppe Max Bögl.

Andrea Nahles mit den Betriebsratsvorsitzenden Karin Hammerl-Ranftl und Ernst Kanzler sowie den Gesellschaftern Johann und Max Bögl. © Foto: privat



Andrea Nahles mit den Betriebsratsvorsitzenden Karin Hammerl-Ranftl und Ernst Kanzler sowie den Gesellschaftern Johann und Max Bögl. Foto: Foto: privat



Gemeinsam mit den „Böglern“, ließen Gesamtbetriebsratsvorsitzender Ernst Kanzler und seine Stellvertreterin Karin Hammerl-Ranftl das vergangene Jahr Revue passieren, heißt es in einer Pressemitteilung von Bögl. Zudem stimmten sie mit Gesellschafter Johann Bögl und Vorstand Stefan Bögl die Belegschaft auf die kommenden Herausforderungen ein.

Dieses Mal mit prominenter Unterstützung an ihrer Seite: Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit und Soziales, warb vor den Mitarbeitern für ein freies, tolerantes Europa in Zeiten der Verunsicherung. „Wir brauchen einen offenen Markt mit starker Wirtschaftskraft und keine Mauern in den Köpfen“, mahnte sie und plädierte offen zur Einhaltung der demokratischen Werte und sozialen Standards in Deutschland und ganz Europa.

Aber auch für die Stabilisierung des Rentenniveaus und des Renteneintrittsalters auf dem heutigen Stand. Sie lehne die Rente mit 70 kategorisch ab und stehe zu einem flexiblen Ausstieg (Teilrente), sagte Nahles.

Zugleich ermutigte sie die Mitarbeiter, sich vor Veränderungen im Zuge der „Industrialisierung 4.0“ nicht Angst machen zu lassen: „Digitalisierung und technischer Fortschritt bedeuten nicht das Ende der Arbeit, sie sind stattdessen eine Chance, sich zukünftigen Entwicklungen zu stellen und die Qualität des modernen Bauens auf ein neues Level zu heben.“

Aus dem Tätigkeitsbericht des Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Ernst Kanzler ging hervor, dass die Belange der Belegschaft ernst genommen und die Anliegen der Mitarbeiter Gehör finden. Man bedauere, dass trotz modernster Techniken und Gerätschaften die Baubranche zunehmend an Anerkennung verloren habe. „Dieser Negativtrend geht auch an unserer Firmengruppe nicht spurlos vorbei, was die seit zwei Jahren rückläufigen Ausbildungszahlen und die schwierige Suche nach qualifiziertem Personal deutlich machen“, mahnte die stellvertretende Gesamtbetriebsratsvorsitzende Karin Hammerl-Ranftl.

Das eigene Unternehmen noch attraktiver zu machen, sei deshalb auch für Gesellschafter Johann Bögl eine der Kernaufgaben für die Zukunft, neben dem Ausbau der eigenen Baukompetenzen auf weitere Geschäftsbereiche. Qualität stehe dabei an erster Stelle. „Wir werden deshalb verstärkt daran arbeiten, Themen wie KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, oder ein Innovationsmanagement im Unternehmen zu implementieren.“

In seinem Geschäftsbericht betonte Vorstand Stefan Bögl, dass der eingeschlagene Weg, weg vom reinen Bauunternehmen hin zum Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, konsequent weiterverfolgt werde. Dies zeige unter anderem die unangefochtene Marktführerschaft im Bereich Windkraft mit einem Marktanteil von über 50 Prozent. „Mit dem Bau des Max Bögl Campus, der Entwicklung weiterer innovativer Produkte und Technologien und deren zielgerichtete Vermarktung wollen wir für die Zukunft neue Perspektiven schaffen.“ Mit der mobilen Fertigung für Windkrafttürme, dem neuen Transportsystem Bögl und dem Modulbausystem maxmodul für den Wohnungsbau sei man hier auf einem sehr guten Weg. Grußworte sprachen Staatssekretär Albert Füracker, Landrat Willibald Gailler, OB Thomas Thumann und der Sengenthaler Bürgermeister Werner Brandenburger.

nn

Mail an die Redaktion