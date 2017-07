Angelo Nero kehrt nach Neumarkt zurück

NEUMARKT - Engel gegen Teufel, Schwarz gegen Weiß, Gut gegen Böse: Am Samstagabend um 19.30 Uhr kommt es in Neumarkt vor dem G 6 zum Showdown: Der Neumarkter Wrestler Angelo Nero fordert Titelträger Bruno Black zum Duell um den goldenen Gürtel heraus.

Diese finsteren Gestalten nennn sich „Bruno Black“ und „Angelo Nero“. Außerhalb des Rings sind sie Freunde, doch am Samstag, wenn sie in den Ring steigen, gehen sie sich an die Gurgel. © Foto: GAW/Repro



"Der weiße Engel wird in Neumarkt fallen", sagt Bruno Black mit finsterem Blick in die Kamera. Die Video-Botschaft richtet sich an Angelo Nero, den schwarzen Engel, der eigentlich gar nicht so schwarz ist. Denn Angelo Nero spielt in diesem Spiel die Rolle des Guten.

Bruno und Angelo sind Wrestling-Kämpfer. Der Schauplatz ihres Aufeinandertreffens wird der Volksfestplatz nahe des G 6 sein. Ab 19.30 Uhr werden der GAW-Titelverteidiger Bruno Black und sein Herausforderer Angelo Nero im Ring die Fäuste fliegen lassen. Keine Angst: Beim Wrestling schlagen sich die Kämpfer nicht wirklich die Köpfe ein. "Es handelt sich um eine gut einstudierte Choreographie, das Aufschreien gehört dazu," erklärt Angelo Nero, der im wirklichen Leben Timur Schatalow heißt. "Aber", betont der 28-Jährige, "die Schmerzen sind real".

Der Name Timur Schatalow oder besser: Angelo Nero tauchte erstmals 2009 auf diesen Zeitungsseiten auf. Damals lebte der Wrestler noch in Neumarkt und veranstaltete Schaukämpfe im G 6 und auf dem Volksfest. Dann wurde es still um den schwarzen Engel – ehe er in Erlangen wieder auferstand und eine neue Abteilung beim ATSV Erlangen eröffnete.

Am Samstag wird er an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren, ein Heimspiel sozusagen. "Das ist sehr besonders für mich", sagt er vor dem Event, das er vor über einem Jahr mit Andreas Meyer vom G 6 zu planen begonnen hat. Entsprechend groß ist die Aufregung: "Ich bin gespannt, wie Wrestling nach all den Jahren in Neumarkt ankommt."

Spannend wird auch, ob die Zuschauer bei dem großen Schauspiel mitmachen. Denn nicht jeder verstehe, wie Wrestling funktioniere, sagt Schatalow.

Er erklärt es so: "Bruno Black ist der Böse, das wird er im Ring auch durch entsprechende Worte über Neumarkt untermauern. Er darf ruhig ausgepfiffen werden – auch das Anstacheln gehört beim Wrestling dazu."

Insgesamt wird es wohl sechs Kämpfe geben, zwei davon sind Titelkämpfe, der "Youngstar" und "GAW-Gold". Für viele Wrestler wird es das Debüt im Ring, "kräftig Anfeuern ist erwünscht", sagt Timur Schatalow. Ein Höhepunkt wird das Trielle sein, wenn Champion "Big Jay", "Noire" und "Phoenix" die Fetzen fliegen lassen. Letzterer wird von seiner Mutter auch Simon Nagl genannt. Der 13-jährige aus Postbauer-Heng trainiert in Erlangen und übt mit den Jungs die verschiedenen Moves: Kicks, Schläge, Würfe, Luftakrobatik. Über 1000 davon gibt es – und sie tragen so schöne Namen wie Crucifix Pin, Kopfschere oder Gorilla Breast Slam.

Nicht nur bei den Moves sind die Möglichkeiten schier unendlich, auch beim richtigen Dress haben die Wrestler die Qual der Wahl. Angelo Nero hält es schlicht: Weiße Hose, weißes Muskelshirt. Dazu eine lange schwarze Mähne, die er sich in den vergangenen eineinhalb Jahren extra (wieder) hat wachsen lassen.

In einer weiteren Botschaft setzt sein Gegner, Bruno Black, eine weiße Feder in Brand, mit dem Zusatz: "Deine Macht wurde verbrannt, weißer Engel." Der Grundstein für einen emotionsgeladenen Kampf ist also gelegt, am Samstag müssen die Wrestler den Worten nun Taten folgen lassen.

PHILIP HAUCK