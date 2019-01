Anna und Jakob sind beliebteste Vornamen in Neumarkt

Neugeborene hießen 2018 auch häufig Lina und Marie, Leon und Luis - vor 11 Minuten

NEUMARKT - Wie soll das Baby heißen? Eine schwierige Entscheidung, bei der die werdenden Eltern sich einmal einigen müssen. Dazu können sie Trends beobachten und Namenbücher wälzen, gut gemeinte Ratschläge oder Familientraditionen berücksichtigen. In Neumarkt lagen 2018 Anna und Jakob an der Spitze.

Insgesamt wurden in Neumarkt im vergangenen Jahr 903 Kinder geboren. © Jens-Ulrich Koch, dapd



Demzufolge haben sich frische gebackene Eltern in Neumarkt im vergangenen Jahr nicht dem bundesweiten Trend angeschlossen bei den beliebtesten Vornamen, die Eltern ihren Kindern gegeben haben. Laut dem Namensforscher Knud Bielefeld sind in Deutschland bei den Mädchen Emma und Mia sowie bei den Jungen Ben und Paul 2018 am häufigsten gewählt worden.

Die Eltern in Neumarkt dagegen gaben ihrem Nachwuchs Vornamen in anderer Häufigkeit. So erhielten bei den 2018 in Neumarkt geborenen Mädchen 14 Babys den Namen Anna und bei den Jungen ebenfalls 14 Neugeborene den Vornamen Jakob.

Die weiteren vorderen Plätze in der Liste der häufigsten Mädchennamen in Neumarkt nehmen Lena und Marie mit je 13 neugeborenen Mädchen ein. Es folgt der bundesweit am häufigsten vergebene Mädchenvorname Emma, den in Neumarkt zwölf Mädchen erhielten. Zehn Mädchen bekamen in Neumarkt den Namen Lea und ebenfalls zehn den Vornamen Leni.

Bei den Jungen waren die beliebteste Vornamen in Neumarkt im Jahr 2018 nach Jakob an der Spitze mit 13 neugeborenen Jungs Leon. Es folgt der Name Luis, den zwölf Buben erhalten haben, dann jeweils elf Jungen, die Felix und Julian heißen.

In der internen Namensauflistung des Standesamtes für das Jahr 2018 sind insgesamt 204 verschiedene Mädchennamen und 193 unterschiedliche Jungennamen verzeichnet, die sich die Eltern für ihren Sprössling ausgedacht haben. Die Namen reichen dabei von A bis Z, von Aaliya und Abigail über Linda und Lilli bis Zoey bei den Mädchen und von Abdullah und Adrian über Josef und Josias bis Ziad bei den Jungs. Die meisten Namen tauchen dabei jeweils nur einmal in der Statistik zum Jahr 2018 auf.

Insgesamt wurden in Neumarkt im vergangenen Jahr 903 Kinder geboren. 472 davon waren Buben und 431 Mädchen.

nn