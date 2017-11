Anspruchsvolle Prüfung sicher gemeistert

BERG - In einem 30 000 Quadratmeter großen Waldstück bei Roth hat eine bundesweite Rettungshundeprüfung stattgefunden. Diese wurde ausgerichtet von der Hundestaffel Mittelfranken/Oberpfalz. Christa Olbrich aus Unterölsbach absolvierte mit ihrer Schäferhündin Ayla erfolgreich die Prüfung.

Christa Olbrich und Ayla haben die Prüfung bestanden. © Foto: Christa Olbrich



Diese ist sehr anspruchsvoll mit einem Theorieteil, umfassender Gehorsamsprüfung und der eigentlichen Suche in einem unbekannten Wald. Es mussten zwei Personen in 20 Minuten gefunden werden, einschließlich Orientierung mit Karte, Kompass, GPS, Funk und Erster Hilfe bei den gefundenen Personen.

Von den 22 angetretenen Hundeteams bestanden etwa die Hälfte diese Prüfung nicht. Hundeführer und Hunde mussten volle Leistung bringen, um das Zertifikat "erfolgreich geprüftes Rettungshundeteam" zu bekommen.

Die Hundestaffel ist der Johanniter Unfallhilfe RV Mfr. angegliedert. Von dort kommt die Alarmierung bei einer Vermisstensuche in den Wäldern, jährlich sind dies 20 bis 30 Einsätze zu vermissten Personen in unserer Region. Die Einsätze erfolgen meistens in der Nacht. Die Suche ist immer Teamarbeit von Hundeführer, Hund und Helfer. Heuer und im letzten Jahr waren von der Staffel drei Suchen erfolgreich, das heißt die vermissten Personen wurden gefunden.

Gute Nase erforderlich

Die Ausbildung zum Rettungshund ist sehr anspruchsvoll und dauert zwei bis drei Jahre. Voraussetzung für den Hund sind eine gute Nase, Lernfähigkeit und Gehorsam; für den Hundeführer sind es Zeit, Ausdauer und Leistungsbereitschaft. Olbrich und Ayla trainieren jedes Wochenende etwa acht Stunden und an einem Abend bei jedem Wetter ob Frost, bei 30 Grad Hitze oder Regen, etwa in Kettenbach oder Beckenhofen. Ausbildungs-Staffel- und Einsatzleiterin ist Ingrid Bierschneider aus Neumarkt.

