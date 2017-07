Anwohner im Altenhof atmen auf

Bebauungsplan an Ecke Amberger/Gerhart-Hauptmann-Straße wird geteilt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der Bebauungsplan an Ecke Amberger Straße / Gerhart-Hauptmann-Straße ist geteilt worden. Damit ist der Weg frei für ein von der Raiffeisenbank geplantes Wohn- und Geschäftshaus. Hingegen sieht es schlecht aus für das Mehrfamilienhaus eines Bauträgers.

Für die Brachfläche und drei benachbarte Grundstücke wurde im vergangenen Jahr der Bebauungsplan geändert. Dagegen gingen einige Anwohner auf die Barrikaden. © Foto: Ralf Rödel



Für die Brachfläche und drei benachbarte Grundstücke wurde im vergangenen Jahr der Bebauungsplan geändert. Dagegen gingen einige Anwohner auf die Barrikaden. Foto: Foto: Ralf Rödel



Die Raiffeisenbank will ihr Gebäude auf der Brachfläche an der Amberger Straße bauen. Dafür sind einige Änderungen am Bebauungsplan notwendig. Doch im vergangenen Jahr legte die Verwaltung dem Stadtrat eine Fassung vor, die auch drei Häuser auf der gegenüberliegenden Seite der Kornstraße umfasste. Nicht nur die Stadträte waren überrascht, sondern auch die Anwohner.

Sie wehren sich seit einiger Zeit gegen den Plan eines Bauträgers, der ein leerstehendes auffällig blaues Einfamilienhaus durch ein Mehr-Parteien-Haus ersetzen möchte.

Die SPD-Fraktion hatte die Anwohnerproteste aufgenommen und im Mai die Festsetzung des Bebauungsplans verhindert. Am Donnerstag stimmte der Stadtrat dem SPD-Antrag auf Teilung des Planbereichs zu.

"Es scheint so, als ob dieses überzogene Bauvorhaben ein Präzedenzfall für zukünftige Verdichtungen werden soll, die das gewachsene Wohngebiet in seiner Beschaffenheit und seinem Charme zerstören wird", heißt es in der Antragsbegründung. Die Stadt sei "dem Allgemeinwohl verpflichtet und nicht der Großfinanz".

Allerdings können die Anwohner noch nicht endgültig aufatmen. Durch die Teilung gebe es lediglich zwei Planungsverfahren, sagte OB Thomas Thumann. Der alte Bebauungsplan, der nur kleine Reihenhäuser oder Einfamilienhäuser mit Satteldach vor, gilt für sie nicht wieder. Die SPD will dies nun in der kommenden Sitzung mit einem weiteren Antrag erreichen.

hoe