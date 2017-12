AOK Neumarkt unterstützt Selbsthilfegruppen mit viel Geld

Krankenkasse hat 16 000 Euro an Selbsthilfe ausgeschüttet — "Wichtiger Baustein im Gesundheitswesen" - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die AOK in Neumarkt fördert die Selbsthilfe mehr als je zuvor. Sie stellt 16 000 Euro in diesem Jahr für Selbsthilfegruppen im Landkreis Neumarkt bereit.

Stellvertretend für weitere Organisationen aus dem Landkreis Neumarkt nahmen folgende Selbsthilfegruppen den Scheck aus den Händen von Julia Nägele (rechts) entgegen: Freundeskreis Dietfurt, MS-Kontakt, Tinnitus, Suizid-Hospizverein und Freundeskreis Neumarkt. © Foto: Silvia Alzinger



Das ist im Vergleich zu 2012 ein Plus von über 45 Prozent. "Selbsthilfegruppen sind wichtige Anlaufstellen für chronisch kranke Menschen und deren Sorgen und Nöte", so Julia Nägele von der AOK in Neumarkt. Gemeinsam in der Gruppe stärken und unterstützen sich Mitglieder gegenseitig und tauschen Informationen und Erfahrungen aus. Das trägt dazu bei, die Krankheit besser zu bewältigen und die Lebensqualität positiv zu beeinflussen.

Die AOK unterstützt mit ihren Fördersummen Projekte und Aufwendungen für gesundheitsbezogene Aktivitäten der Selbsthilfegruppen. Kosten für Büroausstattung und -materialien, die für die ehrenamtliche Arbeit einer Selbsthilfegruppe notwendig sind, können ebenfalls finanziell gefördert werden. Art und Umfang der Förderung richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf im konkreten Einzelfall.

"Hier ist jeder Euro gut angelegt, denn das Engagement von Selbsthilfegruppen ist mittlerweile ein wichtiger Baustein im Gesundheitswesen", erklärt Julia Nägele. Wer eine gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppe leitet und für seine Aktivitäten finanziellen Bedarf sieht, kann sich an Julia Nägele wenden. Sie ist die Ansprechpartnerin für Selbsthilfegruppen bei der AOK in Neumarkt und für weitere Informationen unter der Telefonnummer (09181) 401-104 zu erreichen.

