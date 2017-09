Ape-Freunde fuhren geliebte Vehikel in Pyrbaum aus

Fachsimpeln und steile Straßen bezwingen: Fans trafen sich zur ersten Orientierungsfahrt - vor 47 Minuten

PYRBAUM - "Rauf und runter, hin und her, auf drei Rädern ist nicht schwer." Diesem Motto folgten die Ape-Freunde Franken bei ihrer Orientierungsfahrt. 50 Kilometer legten die acht Teilnehmer auf kleinen Nebenstraßen zurück und scheuten auch Steigungen von 18 Prozent nicht.

Die charakteristischen Vehikel erfreuen Betrachter und Fahrer gleichermaßen. Die Fans der auch Vespacar genannten Fahrzeuge trafen sich kürzlich in Pyrbaum. © Foto: Corinna Schwarz



Die charakteristischen Vehikel erfreuen Betrachter und Fahrer gleichermaßen. Die Fans der auch Vespacar genannten Fahrzeuge trafen sich kürzlich in Pyrbaum. Foto: Foto: Corinna Schwarz



In Pyrbaum im Schloßgraben war am frühen Abend Endstation, gestartet wurde in Unterferrieden. Die Tour führte die Ape-Fans über Burgthann und Schwarzenbach nach Gnadenberg bis schließlich nach Etzelsdorf und dann nach Pyrbaum. Zwischendrin wurde in mehreren Ortschaften gestoppt und es mussten Fragen beantwortet werden, wie am Goldenen Kegel in Etzelsdorf.

Seit fünf Jahren trifft sich nun der Stammtisch, angefangen hatte alles auf einer Gewerbeschau. Dort wurde die gemeinsame Leidenschaft zu den italienischen "Bienen" entdeckt. Die dreirädrigen Kleintransporter stammen von der Vespa ab, damit Bauern eine größere Ladefläche für ihre Ware hatten. Die erste Ape wurde 1947 gebaut und seitdem prägt sie neben Vespa, Pasta, Wein und vielem anderen unser Bild von Italien.

Eine Tour durch Italien gehört zum Ape-Fahren einfach dazu, da sind sich die Teilnehmer der Ausfahrt einig. Deswegen wird auch jedes Jahr zum Ape-Treffen nach Italien gefahren, Treffen in Deutschland stehen auch auf der To-Do-Liste eines Ape-Fans.

Inzwischen wurde die Produktion der Dreiräder eingestellt, ob Piaggio die Ape in Zukunft wieder ins Programm mit aufnimmt, bleibt fraglich. Daher heißt es, die geliebte Ape zu hegen und zu pflegen.

Die Orientierungsfahrt der Ape Freunde Franken fand dieses Jahr zum ersten Mal statt: "Wir wollten einfach etwas anstellen." Einer Wiederholung steht allerdings nichts im Wege und die Vorfreude auf die nächste Fahrt ist schon vorhanden.

Ein ausführlicher Bericht findet sich in der Dienstagsausgabe, 5. September 2017, der "Neumarkter Nachrichten".

CORINNA SCHWARZ