Appell an Erstwähler: Geht unbedingt wählen.

Gemeinsamer Aufruf der politischen Jugendorganisationen von CSU, FDP, SPD, Grünen und Freien Wählern - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die politischen Jugendorganisationen der CSU, FDP, SPD, Grünen und Freien Wähler appellieren an Jung- und Erstwähler: "Ihr habt am 24. September eine Stimme. Setzt sie ein."

Bei der Bundestags- und Neumarkter Oberbürgermeisterwahl am kommenden Sonntag ihr Kreuzchen machen, dazu rufen die jungen Politiker die jungen Wähler auf. © Foto: Junge Union Neumarkt



Mit einem gemeinsamen Wahlaufruf an alle Jung- und Erstwähler wollen die politischen Jugendorganisationen einen klaren Schulterschluss für eine hohe Wahlbeteiligung. Im Hinblick auf die am kommenden Sonntag anstehende Bundestags- und Oberbürgermeisterwahl appellieren deshalb die Junge Union, Julis, Jusos, Grüne Jugend und die Jungen Freien Wähler aus Neumarkt eindringlich an alle Jung-und Erstwähler:

"Wir, die Vertreter der Jugendorganisation der örtlichen Parteien, werben für eine hohe Wahlbeteiligung und setzen uns für die Stärkung der Demokratie ein. Gerade unsere Generation sollte und muss an dem politischen Willensbildungsprozess teilnehmen. Am 24. September 2017 hast du das Recht, durch deine Stimme am politischen Leben in Deutschland und Neumarkt entscheidend mitzuwirken. Dabei kannst du mitbestimmen, wie wir in Zukunft leben werden. Wir bitten dich: Mach am Sonntag, 24. September, von deinem Wahlrecht Gebrauch und gib Deutschland und Neumarkt die Chance, auch deine Interessen nachhaltig und vor allem für unsere junge Generationen vertreten zu können. Geht zur Wahl. Bringt Euch ein. Es geht um Eure Zukunft."

nn