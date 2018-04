Applaus für Schutzengel und Teufel

Berching: Permiere von "Himmelsmacht und Höllenfeuer" kam in Kulturfabrik gut an - vor 56 Minuten

BERCHING - Die himmlisch-höllische Komödie "Himmelsmacht und Höllenfeuer" von Christian Ziegler, hat am Freitag in der Berchinger Kulturfabrik Premiere gefeiert und kam bei den Besuchern sehr gut an. Die Akteure wurden mit viel Beifall bedacht.

Im Biergarten der Mechthild Brettschneider ist plötzlich viel los. Kurz zuvor war der Gerichtsvollzieher noch der einzige Gast gewesen. Das Theaterstück „Mit Himmelsmacht und Höllenfeuer“ kam bei der Premiere am Freitag gut an. © Foto: Karg



Das Wirtshaus von Mechthild Brettschneider wirft kaum noch Gewinn ab, weil Gerichtsvollzieher Egbert beinahe der einzige verbliebene Stammgast ist. In ihrer Verzweiflung betet Mechthild um göttlichen Beistand.

Der Ruf der Wirtin verhallt nicht ungehört, und so steht wenig später Schutzengel Angelo auf der Matte. Überraschend trifft er auf einen alten Bekannten. Teufel Sam ist aus ähnlichen Gründen aufgetaucht.

Die beiden sind ziemliche beste Feinde, und so wetten sie, dass der jeweils andere seinen Auftrag nicht erfüllen wird. Schon bald geraten auch andere zwischen die himmlisch-höllischen Fronten, und es wird mächtig turbulent in dem kleinen fiktiven Ort.

Die weiteren Aufführungen der Theatergruppe im Berchinger Kulturverein finden an den Samstagen, 21./ 28. April, 5./12. Mai, jeweils um 20 Uhr sowie an den Sonntagen, 22./29. April, 6./13. Mai, jeweils um 18 Uhr statt.

ANTON KARG