Arbeitslosenquote wie zu Zeiten des Wirtschaftswunders

Landkreis Neumarkt rangiert weiter bei 1,6 Prozent - Über 1000 offene Stelle - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Ganz gegen saisonale Trends ist im November im Landkreis Neumarkt die Arbeitslosigkeit auf ohnehin extrem niedrigem Niveau nach absoluten Fallzahlen weiter gesunken: Die statische Arbeitslosenquote bleibt aber bei 1,6 Prozent.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Neumarkt lag im November bei 1,6 Prozent. © dpa



Derzeit sind im Agenturbezirk Neumarkt 1 212 Männer und Frauen arbeitslos. Das sind neun Meldungen oder 0,7 Prozent weniger als im Vormonat und 42 Meldungen oder 3,3 Prozent weniger als vor einem Jahr. Im Berichtsmonat erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet haben sich 481 Personen. Das sind 22 Zugänge oder 4,8 Prozent mehr als im November letzten Jahres. Gleiches taten seit Jahresbeginn 5 802 Menschen. Das sind 268 Meldungen oder 4,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Besser als im Vorjahr

Dem stehen 494 Personen gegenüber, die ihre Arbeitslosigkeit im Berichtsmonat beendet haben. Das sind 14 Abgänge oder 2,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Gleiches erreichten seit Jahresbeginn 5 966 Männer und Frauen. Das sind 263 Abmeldungen oder 4,2 Prozent weniger als in den ersten elf Monaten letzten Jahres. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 1,6 Prozent und liegt damit exakt auf dem Niveau des Vormonats und 0,1 unter dem Wert des November 2016. Die Personalnachfrage ist dem allgemeinen Trend entsprechend auch in der Neumarkter Region hoch. So haben die Arbeitgeber im November 252 offene Stellen gemeldet. Das sind acht Ausschreibungen oder 3,1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn wurden 3 261 Arbeitsstellen gemeldet. Das sind 13 Angebote oder 0,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Bestand umfasst aktuell 1 069 offene Stellen. Das sind 112 Vakanzen oder 11,7 Prozent mehr als im November letzten Jahres.

Im Agenturbezirk Regensburg – Regensburg Stadt/Land, Kelheim und Neumarkt – sind im November 6 898 Männer und Frauen arbeitslos. Das sind 200 Personen oder 2,8 Prozent weniger als im Vormonat und 590 oder 7,9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 2,0 Prozent und liegt damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Vormonatswert und 0,2 unter dem Novemberwert vergangenen Jahres. Dazu Gabriele Anderlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Regensburg: "Der Arbeitsmarkt im Agenturbezirk zeigt sich auch zum Jahresende hin sehr stabil. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im November nochmals verringert und erreicht ein Rekordtief. Mit einer Arbeitslosenquote von 2,0 Prozent haben wir im Agenturbezirk einen Wert, der nur zu Zeiten des Wirtschaftswunders der 60er und Anfang der 70er Jahre noch niedriger war. Es wäre wünschenswert, dass alle Personengruppen von dieser Entwicklung in gleichem Maße profitieren könnten. Am 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Der hohe Bestand an gemeldeten offenen Stellen zeigt die große Nachfrage nach Arbeitskräften. Deshalb mein Appell an die Arbeitgeber unseres Agenturbezirks – nutzen Sie alle Arbeitskräftepotenziale des Arbeitsmarktes. Wir zeigen als Agentur für Arbeit Regensburg auch besonderes Engagement für Menschen mit Behinderung. Das Thema Digitalisierung ist derzeit in aller Munde. Sie bietet behinderungsgerechte Beschäftigungsmöglichkeiten durch barrierefreie Software und viele weitere spezielle Hilfen am Arbeitsplatz. Es ist unser Anliegen, durch eine kontinuierliche Beratung sicherzustellen, dass Arbeitgeber für diese Beschäftigungspotenziale sensibilisiert, über Fördermöglichkeiten informiert sind und bestehende Unsicherheiten sowie Vorbehalte abgebaut werden."