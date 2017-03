Areal der alten Baumschule Pohl wird abgeräumt

NEUMARKT - Es tut sich was auf dem Areal der ehemaligen Baumschule Pohl an der Amberger Straße: Hecken und Büsche sind gerodet, die mächtigen Bäume entlang des Leitgrabens gefällt. Spaziergängers Seele kocht.

Im Moment werden Bäume, Büsche und Hecken vom Gelände der ehemaligen Baumschule Pohl entfernt – Haus und Pavillon sollen bald folgen. Foto: F.: Fellner



Das Areal ist vor Jahren angeblich von Edeka erworben worden, um vor den Toren der Stadt in prominenter Lage einen Edeka-Markt zu bauen. Seitdem hat sich nichts mehr getan, das Areal ist vielmehr immer ursprünglicher geworden; Büsche und Hecken wucherten wild vor sich hin, die Bäume wuchsen, und vor allem die Baumreihe des Leitgrabens war eine Landmarke für die vielen Spaziergänger, meist zweibeiniger Art, aber oft auch vierbeinig begleitet. "Das ging ja über Nacht", regt sich ein Mann mächtig auf und weist auf die umgesägten Baumriesen: "Wie können die so was machen?"

Ein anderer erinnert sich, was er für einen Papierkrieg mit der Stadtverwaltung hatte, als er einst einen Baum auf seinem Grundstück ummachen wollte. Und hier würden die Bäume reihenweise umgelegt.

Das hat schon seine Richtigkeit, heißt es dazu im Rathaus. Die Baumschutzverordnung greift nur im Stadtgebiet, zudem bedarf es eines Bebauungsplanes. Doch den gibt es für das Areal nicht, "das ist zudem Außenbereich", sagt Pressesprecher Franz Janka. Damit habe die Stadt auch keine Handhabe, müsse nicht einmal benachrichtigt werden. Was aus dem Filet-Grundstück werden soll, sei in der Verwaltung nicht bekannt. Es handle sich um ein Sondergebiet Gärtnerei, bevor hier etwas anderes gebaut werde, müsse der Flächennutzungsplan erst einmal geändert werden. Doch einen Antrag gebe es nicht.

"Die Rodungsarbeiten sind vorbereitende Maßnahmen für die künftige Nutzung des Grundstücks", heißt es wortkarg auf eine Anfrage bei Edeka. "Mehr Informationen können wir Ihnen mit Stand heute nicht geben." In einer Anfrage Tage vorher war sogar nur Interesse an Neumarkt bekundet worden.

Gute Ergänzung

Bekannt ist, dass das Areal komplett abgeräumt werden soll, auch Haus und Verkaufspavillon werden fallen. Was weiter geschieht, wird sich zeigen, wenn Edeka eine Flächennutzungsplan-Änderung benötigt. Aber ein Markt wie in Freystadt oder Allersberg wäre für das Angebot in Neumarkt schon eine gelungene Ergänzung.

