Artico und Circusverein feierten mit tollen Shows

NEUMARKT - Tolle Shows und tolle Stimmung: Das Straßenfest von Artico und Circusverein bot einen bunten Mix von Circus, Hip Hop, Ballett, Salsa, Gesellschaftstanz, Orientalischem Tanz, Irish Step und Streetstyle.

Das artico und der Circusverein Neumarkt feierten am Samstag ihr fünftes Straßenfest in der Gartenstraße: 97 Gruppen, zeigten, was sie draufhaben.