Das ARTICO – art of sports e.V. und der Circusverein Neumarkt e.V. feierten am Samstag ihr fünftes Straßenfest in der Gartenstraße: Es war ein bunter Mix von Circus, Hip Hop, Ballett, Salsa, Gesellschaftstanz, Orientalischem Tanz, Irish Step und Streetstyle. © Fritz-Wolfgang Etzold