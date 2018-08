Artisten turnen am Samstag, 1. September, wieder um 15 und um 19 Uhr für den guten Zweck im Circus Sambesi auf dem Gelände in der Dreichlingerstraße in Neumarkt. Vorher mussten die Helfer schweißtreibende Arbeit leisten und das Zirkuszelt bei einer Temperatur von 29 Grad aufbauen. © André De Geare