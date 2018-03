Ärztehaus in Weiden brannte: 30.000 Euro Schaden

Feuer im dritten Stock sorgte für Großaufgebot an Polizei und Feuerwehr - vor 1 Stunde

WEIDEN - Bei einem Brand in einem Weidner Geschäfts- und Ärztehaus am Dienstagvormittag entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Gegen 10.10 Uhr erreichte die Polizei die Mitteilung, dass in einem mehrstöckigen Haus in der Dr.-Pfleger-Straße ein Feuer ausgebrochen ist. Die ersten Einsatzkräfte stellten fest, dass es aus einem Fenster im dritten Stock qualmte. Das gesamte Gebäude, in der sich auch Arztpraxen befinden, wurde geräumt.

Rings um das brennende Haus wurde großräumig abgesperrt. Von den Behinderungen war auch der Öffentliche Nahverkehr betroffen. Die Feuerwehr Weiden setzte die Drehleiter ein, um den Brand zunächst von außen zu bekämpfen. Nach dem Vorrücken der Einsatzkräfte in den Innenraum konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Etwa 30.000 Euro Schaden

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Weiden aufgenommen. Bei den ersten Ermittlungen fanden die Ermittler keinerlei Hinweise auf Brandstiftung. Der Schaden am Gebäude liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 30.000 Euro. Eine Vielzahl an Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei war im Einsatz gewesen. Verletzt wurde niemand.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn