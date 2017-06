Aserbaidschaner demonstrieren für freies Leben in der Heimat

Geflüchtete Familien versammelten sich vor dem Neumarkter Rathaus - 17.06.2017 09:50 Uhr

NEUMARKT - Rund ein Dutzend Menschen haben vor dem Neumarkter Rathaus gegen das autoritäre Regime in Aserbaidschan demonstriert, wo die Familie Alijev seit 24 Jahren alle Gewalt in ihren Händen hält.

Wollen zurück in ein freies Aserbeidschan: Dafür demonstrierten zwei Familien vor dem Rathaus in Neumarkt Foto: Andre De Geare



Initiator Samir Gazimov ist vor vier Jahren aus dem Land geflohen, nachdem er wegen Kritik am Präsidenten im Gefängnis gesessen hatte. Auch eine in Eichstätt lebende Familie war dort. Sie kann nicht in ihre Heimat zurückkehren, weil gegen den Vater ein Haftbefehl erlassen wurde.

„Wir wollen nur in Freiheit in Aserbaidschan leben können“, sagte Gazimov. „Dann fahren wir sofort wieder heim.“ Unterstützt wurden die Aserbaidschaner von einer Handvoll Deutscher, unter ihnen der Bundestagsdirektkandidat der Linken, Dominik Lenz.