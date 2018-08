Asiaten auf der Suche nach gutem deutschen Bier

NEUMARKT - Im Rahmen einer Pressereise haben zwei Reporter der chinesischen Ausgabe des Magazins National Geographic die Stadt Neumarkt besucht. Die beiden Journalisten Lingqi Xing und Weixin Shen sind derzeit in Deutschland unterwegs, um eine Reportage über deutsches Bier zu schreiben.

Zwei chinesische Reporter von "National Geographic China" haben die Neumarkter Lammsbräu und das Museum der Glossner-Bräu (Foto) besucht. © Anita Korndörfer



Denn auch in China ist der deutsche Gerstensaft sehr bekannt und beliebt: Viele Brauereien exportieren in die Volksrepublik. Die beiden Journalisten sind in verschiedenen Städten und Regionen Deutschlands unterwegs, um die Vielfalt des Bieres zu erleben.

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf Bayern, insbesondere Franken und Ostbayern. In letzterem Gebiert haben sich die beiden Journalisten den Landkreis Kelheim und Neumarkt herausgepickt.

Auch Museen besucht

Zwei chinesische Reporter von "National Geographic China" haben das Neumarkter Weißwurstmuseum besucht. © Anita Korndörfer



Während ihres Besuches in der Stadt haben sie die Neumarker Lammsbräu, das Brauereimuseum in der Glossner-Bräu sowie das Metzgerei- und Weißwurstmuseum von Norbert Wittmann besucht. Außerdem stand ein typisches Abendessen samt Übernachtung in der Stadt Neumarkt auf dem Programm.

Sie haben während ihres Aufenthalts, Weißwürste selbst hergestellt, Nachhaltigkeit in Zusammenhang mit der Bier-Herstellung erfahren und natürlich das hiesige Bier probiert.

Die Zusammenarbeit mit dem Verlag "National Geographic China" ist auf Initiative der Deutschen Zentrale für Tourismus in China und dem Tourismusverband Ostbayern zustande gekommen.

