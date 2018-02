ASV durchbricht 400-Kilo-Schallmauer

NEUMARKT - Die 400-Relativkilo-Grenze geknackt und gewonnen: Die Gewichtheber des ASV Neumarkt lieferten sich am Samstag einen wahren Hantelkrimi gegen den TSV Waldkirchen, den sie am Ende mit einem knappen Vorsprung von 400,4:397 kg (rel) für sich entschieden.

Freude pur nach dem Sieg gegen Waldkirchen. Damit hatten die starken Frauen und Männer des ASV Neumarkt nicht unbedingt gerechnet. © Foto: abe



Mit dem späteren Endresultat lag der ASV um winzige 3,4 Relativkilos in Führung, als Michael Winklbauer, zweifacher Weltmeister der Masters, für Waldkirchen zum letzten Versuch antrat. 157 kg lagen auf der Hantel, genau die Last, um den ASV im letzten Stoßversuch den Sieg noch um 400 g zu entreißen.

Spannung pur, als der 108 kg schwere Hüne das Stemmbrett betrat. Winklbauer setzt die Last um, kam aber sehr schwer aus der Hocke hoch. Der Ausstoß kam dann etwas zu weit nach vorne, der Eisenberg krachte, ohne dass die Hantel fixiert werden konnte, donnernd zu Boden – der Versuch war ungültig. Unbeschreiblicher Jubel auf der Seite des ASV über den knappen, aber verdienten Sieg.

Doch schon nach der ersten Disziplin, dem Reißen, konnte sich der ASV freuen. Mit 148,2:131,5 Relativkilos holten sich der Gastgeber den erhofften Punkt. Dass daraus zwei Punkte werden, glaubte man nicht, da die Waldkirchener mit Martin Bindl (96,1 kg), Michael Winkelbauer (108 kg) und Alexander Oberberger mit 113 kg Lebendgewicht drei Athleten hatten die das Stoßen erst begannen, als ASV-Mann Benjamin Gehrmann mit 125 kg bereits am Ende war. Das Stoßen gewannen erwartungsgemäß die Gäste, den Vorsprung vom Reißen konnten sie aber nicht mehr wett machen.

Die starken Schwestern Amelie (im BIld) und Helene Hörner haben der Gewichtheber-Mannschaft des ASV Neumarkt zu einem glorreichen Heimwettkampf in der Bayernliga verholfen. © Frotz Etzold



Für die meisten Relativpunkte beider Mannschaften sorgten die starken Schwestern Amelie und Helene Hörner. Die jüngere Amelie stellte mit 65 kg eine neue Bestleistung auf und wuchtete beim Stoßen 78 kg zur Hochstrecke. Mit 84 kg (rel) war sie die Beste beider Mannschaften.

Helene schaffte im Reißen 75 kg und beim Stoßen 90 kg. Dies ergaben 82 Relativkilos. Bärenstark auch wieder Sofia Miesbauer, die sich in der Mannschaft sichtlich wohl fühlt. Die noch 14-Jährige bewältigte im Reißen 49 kg und stellte beim Stoßen ihre Bestmarke mit 63 kg ein. 49 Relativkilos steuert Rosina Polster bei. Sie erzielte 50 kg im Reißen und legte eine fehlerfreie Stoßserie hin, die bei 67 kg endete. Wiederum hervorragend war Tom Fischer. Mit nur 57,7 kg Körpergewicht ausgestattet und damit der Leichteste im ASV-Team gefiel der 16-Jährige im Reißen mit 70 kg. Beim Stoßen führte ihn sein Weg über 87 und 90 kg. Bei 92 kg wurde ihm nach dem Umsetzen schwindlig, und die Last blieb Sieger.

In "alter" Stärke präsentierte sich Benjamin Gehrmann. 100 kg im Reißen und 125 kg im Stoßen ergaben im Zweikampf 225 kg und damit zehn Kilo mehr als vor 14 Tagen in Augsburg. Bei den Gästen war es auch ein Mädchen, die für Furore sorgte. Mit 71 kg (rel) war dies die 44,9 kg leichte Debütantin Lea Lenz, die an der Seite ihres Vaters Robert im Team der Gäste stand.

Bereits in zwei Wochen bestreitet der ASV den nächsten Bayernliga-Heimkampf. Auch gegen den AC Schweinfurt dürfte es wieder spannend werden.

