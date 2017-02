ASV-Gewichtheber siegen sensationell

Neumarkter Gewichtheber sichern Verbleib in Bayernliga - vor 1 Stunde

NEUMARKT - In einem hochklassigen Wettkampf übertraf die neu formierte Mannschaft des ASV Neumarkt – erstmalig angetreten mit drei Damen – alle Erwartungen. Der Sieg gegen den SV München-Freimann mit 367,2:341,2 kg (relativ) bedeutete nicht nur das beste Ergebnis in der nun zweijährigen Zugehörigkeit zur Bayernliga, sondern auch gleichzeitig den Klassenverbleib.

Die beiden Debütantinnen Amelie Hörner (li.) und Rosina Polster (re.) sind eine echte Verstärkung für die Gewichtheber des ASV Neumarkt. © Foto: Bechtold



Die beiden Debütantinnen Amelie Hörner (li.) und Rosina Polster (re.) sind eine echte Verstärkung für die Gewichtheber des ASV Neumarkt. Foto: Foto: Bechtold



Aus dem eigenen Nachwuchs zeigten Amelie Hörner (14) und Tom Fischer (15) hervorragende Leistungen. Rosina Polster, die deutsche Meisterin im Kraftdreikampf vom Nachbarn Powerfit Oberölsbach, entpuppte sich bei ihrem Debüt als Gewichtheberin als echte Verstärkung, die Hoffnung für die Zukunft macht.

Dazu präsentierte sich Roman Hörner in bestechender Form. Größtes Lob für die Durchführung, Stimmung und die Wettkampfstätte zollten auch die Gäste. Deren Mannschaftsführer Florian Schnurrer: „Trotz der völlig unerwarteten Niederlage war dies bisher unser schönster Auswärtskampf.“

Wie gut sich die ASV-Akteure vorbereitet hatten, zeigt ein Blick in das Wettkampfprotokoll: Kein Fehlversuch beim Reißen und nur drei „Ungültige“ beim Stoßen. Rosina Polster erreichte beim Reißen 55 kg, im Stoßen waren 65 kg kein Problem. Auch für Amelie Hörner war es der erste Wettkampf in der Mannschaft. Die 14-Jährige lieferte drei mustergültige Reißversuche, die mit einer neuen Bestleistung von 55 kg endeten. Dasselbe auch beim Stoßen, am Ende 72 kg. Unterm Strich eine Zweikampfsteigerung auf 127 kg und 65 Punkte.

Fehlerfrei auch Tom Fischer: Er steigerte sich auf 57 kg, im Stoßen setzte er mit 78 kg dann noch die „Krone“ auf und steigerte seine Zweikampfbestleistung um sieben Kilo. Da konnte auch Benjamin Gehrmann nicht zurückstehen. Erstmalig schaffte er in dieser Saison im Reißen 90 kg. Dem ließ er 120 kg beim Stoßen folgen. Dies ergab für den „Cross-Fitter“ 50,5 Relativpunkte.

Wie Phönix aus der Asche

Eine besondere Schau lieferte Roman Hörner. Wie Phönix aus der Asche kehrte der dauerverletzte Älteste der Hörner-Geschwister auf die Gewichtheberbühne zurück und hob die höchsten Lasten beim ASV: Mit sechs gültigen Versuchen, die mit Bestleistungen im Reißen mit 103 kg und im Stoßen bei 128 kg endeten, zeigte er, wie sehr er der Mannschaft verletzungsbedingt oft gefehlt hat.

Die Beste der Mannschaft aber war die Vorzeigesportlerin des ASV Neumarkt, Helene Hörner. Die Sportehrenpreisträgerin der Stadt bestach mit drei gültigen Reißversuchen, die bei 77 endeten. Beim Stoßen begann sie sicher mit 85 kg, steigerte erfolgreich auf 90 kg, ehe sie bei 93 kg der Last Tribut zollen musste. Dafür gab es 87 kg relativ.

Bei den Gästen erzielte Florian Schnurrer mit 81,2 Punkten das beste Ergebnis. Interessant ist, wie beliebt Gewichtheben bei den Frauen ist: Reine Männermannschaften findet man kaum noch in einem Verein.

abe