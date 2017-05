ASV-Kegler holen Ex-Weltmeister nach Neumarkt

Jens Weinmann verstärkt zur neuen Saison den Zweitligisten aus Neumarkt — Erfolge in jungen Jahren - vor 44 Minuten

NEUMARKT - Die Kegler des ASV Neumarkt präsentieren ersten Neuzugang für die neue Zweitliga-Saison: Jens Weinmann wird zukünftig im Trikot der Rot-Schwarzen auflaufen.

Im Club der 700er: ASV-Neuzugang Jens Weinmann ist „eine Granate mit großen Zielen“. © Foto: privat



Im Club der 700er: ASV-Neuzugang Jens Weinmann ist „eine Granate mit großen Zielen“. Foto: Foto: privat



Weinmann ist kein unbekannter Name in der Kegelszene, und somit ist die Freude über diese Neuverpflichtung bei den Jurastädtern nicht verwunderlich. „Wir freuen uns riesig, dass wir mit Jens Weinmann einen richtig starken Neuzugang für unsere Mannschaft gewinnen konnten, und ich bin mir sicher, dass er das doch noch relativ junge Team enorm verstärken wird“, so ASV-Teammanager Dominik Danzl.

Die bisherigen Stationen des jetzt in Pfedelbach wohnenden Maschineneinstellers waren Öhringen, Schwabsberg und Walldorf. In den letzten Jahren war er für Aufwärts Donauperle Straubing in der 1. Bundesliga aktiv. Seine Zahlen – ein Heimschnitt von 633 Holz und ein Auswärtsschnitt von 602 Holz – sprechen eine deutliche Sprache.

Beachtliche Erfolge hat der 32-Jährige auch schon vorzuweisen. So wurde er in den Jahren 2006 und 2008 mit der U23-Mannschaftsweltmeister sowie 2008 Vizeweltmeister im Paarkampf, Einzel und Kombination. Seine persönliche Bestleistung liegt bei sagenhaften 712 Holz. Als Ziel gibt Weinmann selbst an: „Ich möchte ein wichtiger Stammspieler der Mannschaft werden und den Aufstieg mit dem ASV in die 1. Bundesliga schaffen, auch wenn das in dieser unberechenbaren Liga nicht leicht wird.“

Als erstes gilt es für Weinmann, die Jungs besser kennenzulernen und im Team anzukommen. Als zweites kommt für ihn die Umstellung von einer Plattenbahn auf eine Kunststoffbahn. „Ich hoffe, ich komme damit schnell zu recht. Einfach wird die Umstellung nicht, aber ich bin da sehr zuversichtlich.“ Heimstärke ist allerdings wie schon in den vergangenen Jahren enorm wichtig.

Jetzt darf der Familienvater erst einmal noch die Sommerpause genießen, um dann aber schon bald die Vorbereitung auf die neue Saison anzugehen. „Ich freue mich auf die Jungs und mit ihnen, das große Ziel anzugreifen“, sagt Jens Weinmann.