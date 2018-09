ASV-Kegler sammeln Erfahrung gegen Elite

1. Bundesliga: Neumarkt auf großer Bühne bei Victoria Bamberg

NEUMARKT - Nach dem am vergangenen Samstag verlorenen Erstliga-Eröffnungs- und zugleich Auftaktspiel vor großer heimischer Kulisse und im Livestream haben die Kegelsportler des ASV Neumarkt ihr erstes Auswärtsspiel bei keinem geringeren als dem SKC Victoria Bamberg.

Hannes Lauckner hofft auf seinen ersten Einsatz in der „Starting Six“. © Foto: Dominik Danzl



Dem Team aus Bamberg sind bereits viele Erfolge zuzuschreiben. Mehrmalige deutscher Meister (200 Wurf), Europapokalsieger und Champions-League-Sieger werden dem Aufsteiger gegenüberstehen.

Das Team um Dominik Danzl geht hier als klarer Außenseiter an den Start, wenn man sich die Erfolgsgeschichten und die jetzt schon beachtliche Form einiger Bamberger ansieht. Florian Fritzmann (691 Kegel) und Christopher Wittke (692) scheiterten in Breitengüßbach nur knapp am Traumergebnis von 700 Holz.

Die Rot-Schwarzen haben jedoch eine kleine Chance, die sie nutzen wollen. Die Victoria-Bahn wurde erst letzte Woche fertig und somit konnten die Gastgeber selbst noch nicht ihr volles Trainingsprogramm abrufen.

Hier ist jedoch eine ganz klare Leistungssteigerung von Nöten, um Punkte aus Bamberg zu stehlen. Im Auftaktspiel auf Neumarkts Heimbahn konnte nur Jens Weinmann (641) überzeugen. Alle anderen Akteure agierten harmlos, nervös und zu verhalten, um etwas Zählbares auf die Bahn zu bringen.

Süss geschockt

Daniel Süss zeigte sich nach dem Spiel immer noch etwas geschockt: "So ein Ergebnis darf nicht passieren, auch wenn es für fast alle das erste Spiel in Liga 1 war. Das wäre auch für die 2. Liga zu wenig gewesen."

Am Samstag um 13 Uhr startet die Partie in Bamberg. Alle Spieler sind an Board. Wer spielen wird, zeigt sich erst im Training. Einzig Jens Weinmann ist gesetzt.

