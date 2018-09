In Breitenbrunn wurde das Rad der Geschichte um 400 Jahre zurückgedreht: Dicht an dicht drängten die Zuschauer zum Tillyfest in den Marktflecken. Und sie tauchten ein in ein riesiges Spektakulum mit unzähligen Darstellern in historischen Gewändern, mit farbenfrohen Gruppen und in Lager, wo bei Speis und Trank ausgiebig gefeiert wurde.