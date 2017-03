ASV-Küken reißt 40 Kilo in die Höhe

Gewichtheben, Bayernliga: ASV unterliegt Regensburg, gewinnt aber gute Erkenntnisse - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Es stand nach den bisherigen Ligakämpfen in der Bayernliga schon vorher fest: Gegen die starke HG Regensburg gibt es in dieser Saison nichts zu holen. Erwartungsgemäß siegte am Ende der Gastgeber mit 431,4:254,0 kg (rel).

Die erst 15-jährige Alicia Haselmann knackte beim Reißen die 40-Kilo-Marke. © Foto: abe



Die erst 15-jährige Alicia Haselmann knackte beim Reißen die 40-Kilo-Marke. Foto: Foto: abe



Da Benjamin Gehrmann, Rosina Polster und Roman Hörner verhindert waren, Amelie Hörner und Tom Fischer (sie starten demnächst in der bayrischen Jugendauswahl) geschont wurden, bewiesen die Jugendlichen Damian Hörner, Fabian Thumshirn und Alicia Haselmann ihr Können.

Ergänzt wurden sie von Robert Rösch und dem "Gewichthebermotor" Markus Bauer, für den es auch eine letzte Bewährungsprobe für die "Bayerische" der Masters war, die an diesem Wochenende in Waldkirchen stattfindet. Frontfrau Helene Hörner ergänzte die Genannten.

Küken Alicia Haselmann (15) avancierte schnell zum Publikumsliebling. Aufatmen bei ihr, als der erste Versuch im Reißen mit 38 kg glückte. Etwas nervös scheiterte sie erst bei 40 kg, einwandfrei klappte die Wiederholung. Beim Stoßen war dann das Nervenkostüm stabil.

Drei gültige Versuche und eine neue Bestleistung mit 52 kg belohnten ihren Trainingseifer.

Thumshirn mit Bestleistung

Da konnte Fabian Thumshirn natürlich nicht zurück stehen. Er startete beim Reißen mit 67 kg, bezwang dann 70 kg und beendete diese Disziplin mit 73 kg – persönliche Bestleistung. Beim Stoßen gelangen ihm 85 kg.

Nicht nach Wunsch lief es bei Damian Hörner. Er startete beim Reißen mit seiner Bestleistung von 62 kg, bei 65 kg musste er zweimal passen. Ein ähnliches Bild beim Stoßen: Sein Anfangsversuch mit 90 kg war eine sichere Beute für ihn, 93 kg wollten ihm nach geglücktem Umsatz zweimal nicht gelingen.

Beeindruckend Robert Rösch: Er gefiel mit 80 kg und 87 kg im Reißen und legte dann eine saubere Stoßserie mit 100 und 105 kg hin, und als Krönung stellte er mit 110 kg seine Bestleistung ein.

Ein echtes Vorbild für alle jungen Gewichtheber ist Markus Bauer. Ob als Trainer, Abteilungsleiter oder auf der Heberbühne – er gibt immer alles. Nach 90 kg und 95 kg im Reißen legte sich der 45-Jährige im Stoßen mächtig ins Zeug: Er begann mit 115 kg, steigerte auf 120 kg und bezwang zum Schluss 125 kg. Eine Last, die er zuletzt vor 20 Jahren geschafft hatte.

Es erübrigt sich schon fast, wer beim ASV die meisten Relativkilos schafft, denn da steht wie immer der Name Helene Hörner. Mit sechs gültigen Versuchen – sie endeten beim Reißen bei 75 kg und beim Stoßen bei 87 kg – verbesserte sie ihren eigenen bayerischen Rekord im Reißen um ein kg. Und war mit 81 kg (rel.) Beste im ASV-Trikot.

abe